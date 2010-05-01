  1. هنر
  2. سینمای ایران
۱۱ اردیبهشت ۱۳۸۹، ۱۲:۰۳

پاکروان با "دیشب خدا را عاشق کردم" به نمایشگاه کتاب می‌رود

پاکروان با "دیشب خدا را عاشق کردم" به نمایشگاه کتاب می‌رود

کتاب داستان "دیشب خدا را عاشق کردم" نوشته تینا پاکروان در نمایشگاه کتاب عرضه می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، این داستان برای مخاطب کودک و نوجوان نوشته شده و ماجرای ارتباط یک دختر شش ساله با خداوند است، تصویرگری این کتاب را ملیکا شریفی‌نیا انجام داده است.

تینا پاکروان بازیگر و مدیر تولید سینما و تلویزیون پارسال مجموعه شعرهایش را در کتابی با نام "دیشب در حوالی یک انار گم شدم" منتشر کرد. پاکروان به زودی به عنوان مدیر تولید در فیلم سینمایی "جرم" با مسعود کیمیایی همکاری می‌کند، وی پیش از این مدیر تولید فیلمهای "وقتی همه خوابیم" بهرام بیضایی و "اخراجی‌ها2" مسعود ده‌نمکی بوده است.

تینا پاکروان در مجموعه "سالهای مشروطه" به کارگردانی محمدرضا ورزی که پارسال از شبکه سه پخش شد، مقابل دوربین رفت.

کد خبر 1073748

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها