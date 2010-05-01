به گزارش خبرنگار مهر، این داستان برای مخاطب کودک و نوجوان نوشته شده و ماجرای ارتباط یک دختر شش ساله با خداوند است، تصویرگری این کتاب را ملیکا شریفی‌نیا انجام داده است.

تینا پاکروان بازیگر و مدیر تولید سینما و تلویزیون پارسال مجموعه شعرهایش را در کتابی با نام "دیشب در حوالی یک انار گم شدم" منتشر کرد. پاکروان به زودی به عنوان مدیر تولید در فیلم سینمایی "جرم" با مسعود کیمیایی همکاری می‌کند، وی پیش از این مدیر تولید فیلمهای "وقتی همه خوابیم" بهرام بیضایی و "اخراجی‌ها2" مسعود ده‌نمکی بوده است.

تینا پاکروان در مجموعه "سالهای مشروطه" به کارگردانی محمدرضا ورزی که پارسال از شبکه سه پخش شد، مقابل دوربین رفت.