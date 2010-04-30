به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به اسپانیا، طبق هماهنگی‌های صورت گرفته قرار است جواد نکونام و مسعود شجاعی بازیکنانی ایرانی شاغل در لالیگا، شنبه شب با حضور در هتل محل اقامت مدیران اتحادیه فوتبال باشگاه‌های کشورمان که به اسپانیا سفر کرده‌اند، با آنها دیدار و گفتگویی داشته باشند.

تیم اوساسونا در چارچوب هفته سی و ششم رقابت‌های لالیگا یکشنبه شب میهمان رئال مادرید است، مسابقه‌ای که مدیران اتحادیه فوتبال باشگاه‌های کشورمان با حضور در ورزشگاه سانتیاگو برنابئو آن را از نزدیک تماشا خواهند کرد.

از سوی دیگر قرار بود در این سفر 26 نفر از مدیران و مسئولان فوتبال باشگاه‌های ایران حضور داشته باشند اما مصطفی آجورلو رئیس اتحادیه و مدیرعامل باشگاه استیل آذین، محمدحسن انصاریفرد مدیرعامل باشگاه راه آهن، اردشیر پورنعمت مدیرعامل ملوان، فتح الله نژاد زمانی مدیرعامل مس کرمان، مجید کنگانی مدیرعامل شاهین بوشهر و مجتبی پیمبری قائم مقام پاس همدان در این سفر حضور ندارند.

مدیران اتحادیه فوتبال باشگاه‌های کشورمان صبح امروز جمعه با دبیرکل اتحادیه فوتبال باشگاه‌های اسپانیا دیدار کرده و در خصوص مسائل باشگاهداری با وی به بحث و تبادل نظر پرداختند.

در این سفر صادق درودگر، محمدعلی مرتضوی، محمدرضا انصاری، اصغر مانوسی فر، مجتبی احمد براتی، غلامحسین توسلی و عبدالرحیم فرید اعضای اتحادیه فوتبال، سیف الله دهکردی مدیرعامل باشگاه فولاد، علی زینعلی مدیرعامل مس رفسنجان، حمید روزبهانی مدیرعامل نیروی زمینی، احمد اسدی مدیرعامل پیشین مس کرمان، محمود مریخی مدیر باشگاه سرباز نیروی زمینی، ناصر شفق مدیرعامل تراکتورسازی تبریز، قدرت لاریجانی مدیرعامل شموشک نوشهر، محمدعلی حاج خضر مدیرعامل فولاد نوین، علی اسکندری و سیدعلیرضا شیرازی از شرکت تبلیغات محیطی فدراسیون فوتبال و علی کاظمی دبیر سازمان لیگ برتر، مدیران و مسئولانی هستند که در این سفر حضور دارند.