حقیقی ذهنی جوان و پرسشگر داشت

اصغر رفیعی جم به خبرنگار مهر گفت: کارنامه سینمایی نعمت حقیقی مانند هر سینماگری نقاط ضعف و قوت دارد اما نقاط قوت و امتیازهای کارنامه او بسیار بیش از ضعفها و کاستیهایش است. حقیقی فیلمبرداری با دانش و خوش اخلاق و متواضع بود که سلیقه سینمایی والایی داشت.
وی ادامه داد: در سالهای جوانی زمانی که دستیار فیلمبردار بودم دوست داشتم با حقیقی همکاری کنم اما این اتفاق هیچوقت نیفتاد، سالها بعد بین ما دوستی و صمیمتی ایجاد شد که مغتنم بود. در سفرهایی که با هم به شمال داشتیم خاطرههایمان از گذشته را مرور میکردیم به او گفتم که دوست داشتم زمانی شاگردش باشم و خوشحالم که بالاخره فرصت همنشینیاش را به دست آوردهام.
فیلمبردار "سگ کشی" افزود: او هنوز ذهنی جوان، پرسشگر و پویا داشت. سینمای جهان را دنبال میکرد و تحلیلگر خوبی بود، بر ادبیات مسلط بود، سینما را میشناخت و چاپ و مسائل لابراتوآری را میدانست. فیلمبرداری فرهیخته و صاحب ذوق بود که میتوانست با ایدههایش به هر فیلمی کمک کند.
رفیعی جم گفت: او فیلمبرداری "خانه عنکبوت" و "شاید وقتی دیگر" از میان فیلمهایم را دوست داشت و باعث افتخارم است که او این فیلمبرداریها را تائید میکرد. آنقدر بزرگوار بود که اگر امتیازی در کار همکاری میدید تعریف میکرد.
فیلمبردار "مصائب شیرین" با اشاره به آخرین دیدارش با حقیقی گفت: آخرین بار اواخر پارسال در بیمارستان او را دیدم. دوست نداشت در بیمارستان بماند اما حالش بدتر از آن بود که تیم پزشکی راضی شوند مرخصش کنند. بسیار متاثر شدم که این دوست عزیز را در آن حال میدیدم.
وی ادامه داد: در تاریخ سینمای ایران نعمت حقیقی جایگاه ویژه دارد. در سالهای قبل از پیروزی انقلاب اسلامی او جزء پنج فیلمبردار برتر بود. فیلمبرداری مجموعه کارهایش با بهروز افخمی به یادماندنی است. تجربهگریهایش در "گوزنها"، "شازده احتجاب"، "غزل" و "داش آکل" هنوز زنده و درخشان است.
