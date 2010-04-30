به گزارش خبرگزاری مهر، این کرم تنها زمانی به "آی- پد" حمله می کند که این لوح - رایانه اپل برای بارگذاری یک محتوای انفورماتیکی به یک رایانه شخصی برپایه سیستم عامل ویندوز متصل شود. هر چند در این حمله "آی- پد" آلوده نمی شود و تنها رایانه شخصی آسیب می بیند.

شرکت امنیت انفورماتیکی "بیت دیفندر" در خصوص ویژگی این ویروس توضیح داد که مالکان "آی- پد" زمانی که این محصول را به یک رایانه وصل می کنند از سوی هکرها یک پیام دریافت می کنند که در آن از آنها خواسته می شود که سیستم خود را با آخرین نسخه "آی- تیونز" (معروفترین نرم افزار اپل برای خرید و بارگذاری محتویات چندرسانه ای) به روز کنند.

براساس گزارش لس آنجلس تایمز، به محض این به روز سازی سارقان انفورماتیکی کنترل رایانه شخصی و تمام اطلاعات کاربر را در اختیار می گیرند. در این لحظه برنامه ای به نام Backdoor.bifrose.aady بر روی رایانه شخصی نصب می شود که رمز عبور و اکانت پست الکترونیک کاربر را سرقت می کند.