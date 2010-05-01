اختلاف بر سرمضرات آنتنهای موبایل/ وزارت بهداشت خطری را اعلام نکرده است

به گزارش خبرنگار مهر، تاثیرات آنتنهای تلفن همراه بر سلامت افراد سالها است که مورد بحث و اختلاف نظر میان مسئولان است. اخیرا نیز برخی مسئولان شورای شهر قرار گرفتن در معرض امواج آنتن های BTS را برای مدت طولانی مضر دانسته و اعلام کرده اند که این امواج عوارضی چون سردرد، سرگیجه، مشکلات و تحریکات عصبی، افزایش فشارخون و ... برای فرد ایجاد خواهد کرد.



این در حالی است که مسئولان شرکت ارتباطات سیار هرگونه خطر احتمالی ناشی از نصب و راه اندازی این آنتنها را مردود اعلام دانسته و معتقدند هنوز عارضه ثابت شده ای در این زمینه وجود ندارد.

در این میان در قانون حفاظت از اشعه کشور مصوب سال ٦٧ مجلس نیز ذکر شده که همه اپراتورهای تلفن همراه برای نصب آنتن ملزم به اخذ مجوز ایمنی از وزارت بهداشت هستند.

نائب رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با بیان اینکه تاکنون مدارکی دال بر خطرات احتمالی آنتنهای تلفن همراه (BTS) از سوی وزارت بهداشت به این کمیسیون ارائه نشده است به مهر گفت: طبق اعلام مسئولان، آنتنهای موبایل با رعایت استاندارد جهانی در کشور نصب می شوند.

حسینعلی شهریاری با بیان اینکه کمیسیون بهداشت و درمان مجلس سال گذشته از وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات برای رفع ابهامات در مورد خطرات ناشی از تشعشع آنتنهای BTS تلفن همراه دعوت به عمل آورد گفت: طبق توضیحات ارائه شده از سوی وزیر ارتباطات مشخص شد که آنتنهای BTS تلفن همراه دارای استانداردهای معتبر جهانی هستند و نصب آنها در نقاط مختلف شهر و منازل مسکونی افراد خطری به همراه نخواهد داشت.

وی با بیان اینکه در آن جلسه معاون سلامت وزارت بهداشت و درمان نیز حضور داشت ادامه داد: در آن جلسه مقرر شد تا وزارت بهداشت در مورد توضیحات وزیر ارتباطات و وضعیت تشعشع آنتنهای تلفن همراه در کشور بررسی لازم را صورت داده و چنانچه با مشکلی مواجه شدند مراتب را به کمیسیون بهداشت مجلس گزارش دهند.

نماینده مردم زاهدان در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: تاکنون گزارشی که خطرساز بودن آنتنهای تلفن همراه بر سلامتی افراد را تایید کند از سوی معاونت سلامت وزارت بهداشت به کمیسیون ارائه نشده است.

به گزارش مهر، نصب آنتن هایBTS تلفن همراه در اماکن عمومی شهر و نیز منازل مسکونی چندی است با واکنش برخی از اعضای شورای شهر تهران و مردم مواجه شده است.

خطر امواج ناشی از آنتنهای تلفن همراه طبق اعلام سازمان بهداشت جهانی به مراتب کمتر از استفاده از گوشیهای تلفن همراه است که در فاصله بسیار کم، تشعشعات الکترومغناطیسی از خود ساطع می کنند.