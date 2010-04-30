به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به جزیره کیش، دکتر محمود احمدی نژاد بعد از ظهر امروز جمعه درهمایش روز ملی خلیج فارس، خاطر نشان کرد: ثبت ملی نام خلیج فارس یک غبارروبی ، یادآوری و یک ترسیم درست از صحنه امروز جهان است همانند اصل انقلاب اسلامی که یک غبارروبی از حقیقت، هویت، تاریخ و استعداد بی نهایت ملت ایران بوده است همه اینها ترسیم یک افق بلند و درخشان در برابر بشریت است.

رئیس جمهور مسئله ایران را مسئله خاک، جغرافیا، قوم و قبیله نداست و افزود: برافراشتن نام ایران و خلیج فارس تعصب قومی و قبیله ای نیست چرا که اقوام گوناگون ایران همه وجود و هستی شان را در نام مقدس ایران و نام مقدس سرزمین و دیار فارس مستحیل کردند.

احمدی نژاد با بیان اینکه بحث ما با دنیا بحث بر سر یک نام نیست، زیرا نام تنها یک پیکان و راهنماست، گفت: ما به دنبال افقی هستیم که این پیکان راهنما ما را به آن جهت راهنمایی می کند.

رئیس جمهور با اشاره به اینکه امروز در دنیا دو جبهه متفاوت در برابر هم صف آرایی کرده اند، گفت: مشعل هویت تاریخ را دشمنان با فریب و جهل از جایگاه خود خارج کرده اند وتلاش دارند که صحنه اصلی مقابله و درگیری را به یک نقطه فرعی و جعلی منتقل کنند.

وی با بیان اینکه دعوای ما بر سر منطقه و سرزمین ایران با مستکبران عالم نیست، گفت: موضوع اصلی ما هیچ گاه در طول تاریخ امنیت و انرژی نبوده بلکه آنها جزئی ازمسائل کلان در این خطه تمدن ساز در دنیا بوده است. دعوای ما بر سر فرهنگی است که باید بر جهان حاکم باشد و دعوا بر سر نوع مدیریتی است که باید بر جهان حاکم باشد و بر سر جهت گیری، علم، فناوری، ادب، اخلاق و انسانیت است.

احمدی نژاد با تاکید مجدد بر اینکه دعوای ما با مستکبران بر سر فرهنگ و تمدن است، گفت: دشمنان می خواهند این موضوع را منحرف کنند به طوری که این گونه القا نمایند که خلیج فارس در طول تاریخ منطقه ای ناامن بوده وحالا نیاز است که توطئه گران در آن امنیت برقرار کنند.

رئیس جمهور تصریح کرد: آن چیزی که مستکبران از آن وحشت دارند فرهنگ و تمدن خفته در این منطقه از دنیاست .

وی در ادامه با اعلام اینکه 2500 سال قبل کوروش فرمانروای این سرزمین فرمانی صادر می کند که دو دستور روشن در آن آمده است، گفت: دستور اول لغو برده داری است و این برای 180 سال پیش نیست که بعد از جنگ و خونریزی تازه در آمریکا بفهمند که برده داری خوب نیست این فرمان 2500 سال پیش صادر شده است و تاکنون نیز اثری از برده داری در این کشور به چشم نخورده است.

احمدی نژاد اضافه کرد: آزادی همگانی، آزادی مذاهب و آزادی اندیشه ها دومین فرمانی بود که کوروش صادر کرد و در طول 2500 سال پیش هیچ نشانه ای از تعصبات مذهبی که به درگیری، نزاع و برتری طلبی انجامیده مشاهده نشده است.

وی با بیان اینکه اما امروزمدعیان حقوق بشر و گردش آزادی اطلاعات در هر سرزمینی که وارد می شوند اول مردم آن سرزمین را به اسارت می گیرند و سپس درگیری های قومی و قبیله ای را در آن سرزمین به اوجش می رسانند، گفت: هیچ حادثه ای در ایران ثبت نشده که حاکی از درگیری های مذهبی باشد اما مستکبران وقتی عراق و افغانستان را اشغال کردند درگیری های مذهبی را به بیشترین حد خود در این سرزمین ها رساندند و حتی قانون اساسی آن کشورها را بر اساس قانون اساسی فرقه ای نوشتند همان کاری که چند سال قبل در لبنان انجام دادند.

رئیس جمهور با اعلام اینکه اگر حقیقت تاریخ ملت ایران به دنیا معرفی شود دیگر جایی برای دغل کاری و فریب کاری آنان باقی نخواهد ماند، گفت: ملتی که 2500 سال قبل برده داری را لغو کرد و آزادی اندیشه را باب کرد معلوم است که اگر حقیقتش آشکار شود همه ملتها موج موج به سمت آن حرکت می کنند.

احمدی نژاد در بخش دیگری از سخنانش با بیان اینکه حرکت انتقالی زمین در اسناد علمی ما بیش از هزار سال قبل در اندیشه های بوعلی سینا و ابوریحان یک امر مسلم فرض شده و نحوه محاسبات آنان بر این اصل استوار بوده است، گفت: 1200 سال پیش برای ایرانیان قانون جاذبه مسلم بوده است و 3000 هزار پیش ایرانیان هیدرولوژی ، سازه و تونل سازی را می شناختند که موید این مطلب همین قنواتی است که در شهرها وجود دارد.

وی اضافه کرد: اگر همه دولت، سازمان میراث فرهنگی شود و همه بودجه های کشور در اختیار آن قرار گیرد و صد سال در این کشور کار کنیم فقط و فقط بخش مهندسی ملت ایران را نمی توانیم معرفی کنیم چرا که 500 سال پیش ملت ایران بر روی رودخانه های وسیع پل ساخته اند و تاکنون پابرجاست اما اکنون با فنون جدید پل سازی می کنند که دو سال بیشتر دوام نمی آورد.

رئیس جمهور در ادامه با اشاره به اینکه کلمه مبارزه پارتیزانی به معنای مبارزه ای است که به دیار پارس تعلق دارد گفت: دشمنان این کلمه را انگلیسی کرده اند و از آن استفاده می کنند.

احمدی نژاد در بخش دیگری از سخنانش با بیان اینکه به ادعای مستکبران بیش از 42 ملیت گوناگون با افتخار و طیب نفس داوطلبانه تحت لوای ملت ایران زندگی می کرده اند، گفت: در آن زمان وسعت سرزمین ایران از شمالغرب آفریقا و از شرق تا وسط چین بوده است و امنیت به طور کامل در این سرزمین برقرار بوده و کسی نمی توانسته ظلم کند البته در سیستم حکومت پادشاهان هم نقایصی وجود داشت اما منظور من بررسی توانمندی یک ملت است که بدون جنگ، تجاوز و به خاطر اندیشه های حاکم بر این سرزمین و فرار از چنگ چپاولگران زیر لوای ایران زمین این ملتها زندگی می کردند و این توان مدیریتی بالای ملت ایران را می رساند که بخش هایی از آن نیز در دفاع مقدس جلوه گر شد.

وی تصریح کرد: البته بحث ما این بحث های جزئی نیست بلکه بحث بازگشت جهان وحرکت جهان به سمت حاکمیت انسانیت، فرهنگ، ادب و عدالت است.

رئیس جمهور در ادامه با اعلام اینکه از سال 2001 تا امروز بیش از 1 میلیون و 450 هزار انسان در منطقه خاورمیانه کشته و نزدیک به 4 میلیون انسان آواره شده اند گفت: مستکبران در اشغال و جنگ علیه مردم عراق از اورانیوم ضعیف شده و از زباله های اتمی استفاده کردند.

احمدی نژاد با اشاره به اینکه دشمنان با بازیهایی به نام مبارزه با تروریسم، حمایت از حقوق بشر و جلوگیری از استفاده از بمب اتم به دنبال فریب ملتها بودند اما هم اکنون معلوم شده که همه اینها یک فریب بیش نیست ، گفت: کسانی که خود بمب اتم ساخته اند با بمب اتم تهدید می کنند و هم اکنون خود نیز دارای سلاح های اتمی هستند می گویند که ما می ترسیم که بمب اتم در دست برخی از کشورها باشد.

وی در بخش دیگری از سخنانش ملت ایران را امروز قدرتمندترین ملت دنیا به شمار آورد و تصریح کرد: البته همه می دانند که امروز ملت ایران قدرتمند ترین ملت دنیاست اما می خواهند به سمت خورشید خاک بپاشند که این به خودشان ضرر می رساند .

رئیس جمهور با تاکید بر اینکه اقتدار ایران اقتداری برآمده از تهدید با بمب اتم و هفت تیر کشی گاوچران ها نیست، گفت: اقتدار ملت ایران اقتدار فرهنگی و اخلاقی است ما همه ملتهای دنیا را دوست داریم و از امنیت، رفاه و پیشرفت همه ملتهای دنیا خوشحال می شویم.

احمدی نژاد با تاکید بر اینکه ما اهل گفتگو، منطق و برادری هستیم، گفت: اما در برابر همه زورگویان و متجاوزان مشت محکمی هستیم که دندان های آنها را در دهانشان خرد خواهیم کرد. ما می گوییم دنیا باید با برادری و گفتگو، صمیمیت و عدالت اداره شود و همه انسانها محترم هستند. با برده داری سنتی و مدرن مخالفیم همه انسانها صاحب کرامت اند.

رئیس جمهور با بیان اینکه امروز ملت ایران عزیزترین و قدرتمند ترین ملت ها در دنیا هستند،گفت: دوران تاریخی مستکبران در دنیا به پایان رسیده است .

وی در بخش دیگری از سخنانش با بیان اینکه یک تمدن تا زمانی رو به بالا خواهد رفت که دارای جاذبه باشد و ملت ها با اختیار خود به سمت آن حرکت کنند، گفت: اما زمانی که یک تمدن برای پیشبرد منویات خود به سلاح متکی و به فریب متوسل شود کارش تمام است.

احمدی نژاد در بخش پایانی سخنانش با اعلام اینکه ملت ایران درآینده مدیریت جهان نقش محوری و کلیدی دارد، گفت: وقتی روز ملی خلیج فارس را برگزار می کنیم و از تاریخ و تمدن این سرزمین با دنیا گفتگو می کنیم که بعد از اسلام پربارتر و شکوفاتر شده است، نشان دهنده این است که ملت ایران یک ملت موحد، پاک، شجاع، تاریخ و تمدن ساز است.