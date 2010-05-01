به گزارش خبرگزاری مهر، این قطار که قرار است در مسیر راه آهن دو هزار کیلومتری پکن- گوانژو وارد خدمت شود می تواند در 30 ایستگاه بدون توقف مسافران را پیاده و سوار کند و به این ترتیب از اتلاف زمانی معادل دو ساعت و نیم جلوگیری کند.

عملکرد این ترن به این گونه است که مسافرانی که قصد عزیمت دارند، سوار اتاقکی می شوند که در ایستگاه توقف کرده است. زمانی که قطار درحال عبور از ایستگاه است از سرعت خود کم می کند و این اتاقک روی سقف قطار در جایگاه ویژه خود نصب می شود. به این ترتیب مسافران می توانند از اتاقک به داخل ترن بروند.

براساس گزارش لارپوبلیکا، زمانی که مسافران قصد پیاده شدن دارند، قبل از رسیدن قطار به ایستگاه مقصد، مجددا داخل اتاقک روی سقف می شوند و این اتاقک در ایستگاه متوقف شده و قطار بدون توقف به حرکت خود ادامه می دهد درحالی که اتاقک جدید را از ایستگاه دریافت کرده است.

بنابراین همیشه یک اتاقک متحرک بر روی سقف قطار آماده ارائه خدمات به مسافران است.

این قطار بدون توقف هنوز در فاز طراحی است و اگر بتواند به واقعیت تبدیل شود می تواند تحولی در سیستم حمل و نقل زمینی و کاهش زمان سفر ایجاد کند.