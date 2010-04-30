حضور ناتو در افغانستان ناامنی بیشتر را در پی داشته است

به گزارش خبرگزاری مهر، نشریه آلمانی "فوکوس" در تحلیلی در این باره به قلم" اولریش لادورنر" برگشت نیروهای خارجی از افغانستان را مثبت ارزیابی کرده و به ارائه دلایلی برای این نتیجه گیری پرداخته و نوشت: این عملیات در طولانی مدت ثمرات کمی خواهد داشت. مدت نه سال است که سربازان ناتو در افغانستان حضور دارند. در ابتدای کار آنها فقط 2000 نفر بودند امروز تعداد آنها به چهل هزار نفر رسیده است. این افزایش تعداد نه تنها به امنیت بیشتر نیانجامیده، بلکه ناامنی بیشتر را به دنبال داشته است.

نویسنده در بخش دیگری از این مطلب خاطر نشان کرد: هیچ یک از کشورهای همسایه به نظر نمی رسد که علاقه ای به این موضوع داشته باشند که ناتو در افغانستان پیروز شود نه ایران، نه پاکستان، نه چین ، نه هند و نه روسیه. هیچ کدام از این کشورها از ناتو حمایت نمی کنند. بدون همکاری این کشورها نیز ناتو هیچ موفقیتی در افغانستان نخواهد داشت.

دی سایت همچنین نوشت: طالبان یک سازمان تروریستی بین المللی نیست. آن یک هدف ملی دارد. آنها می خواهند گروههای غربی را از افغانستان خارج کرده و دوباره در کابل به قدرت برسند. حتی اگر آنها به چنین موفقیتی نیز دست یابند دیگر طالبان سال 2010 طالبان سال 2001 نیست.

نویسنده در ادامه منطق این عملیات را پوسیده ارزیابی کرده و نوشت: هیچ سیاستمدار اروپایی یا آلمانی نمی توانند دلیل بیاورند که چرا سربازان آنها در افغانستان باید تلاش کنند. اشاره کردن به علایق امنیتی گوناگون به عنوان دلیلی برای این جنگ کافی نیست.

نویسنده در پایان نوشت: ناتو بالاخره برگشت از افغانستان را تجربه خواهد کرد. ماندن در افغانستان بیش از هر چیز دیگری ناتو را تهدید می کند.