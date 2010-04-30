به گزارش خبرنگار مهر در کرج، حجت الاسلام محسن کازرونی در خطبه های نماز جمعه این هفته کرج با تاکید بر رعایت تقوای الهی و اشاره به سالروز آغاز عملیات بیت المقدس اظهار داشت: باید از مقام، شان و جایگاه شهدا در هشت سال دفاع مقدس قدردانی شود چون اگر این چهره های نورانی نبودند و خون خود را در راه دفاع از ملت و ناموس خود فدا نمی کردند، امروز کشورمان وضعیت مطلوبی نداشت.

وی با اشاره به روز معلم و سالروز شهادت استاد شهید آیت الله مطهری افزود: این شخصیت وارسته از قدرت کلامی زیبایی برخوردار بود و به طور قطع اگر تا امروز زنده می ماند، مسائل کنونی هرگز پیش نمی آمد.

کازرونی عنوان کرد: در حال حاضر کتابها و نوشته های این شهید راهگشای جامعه اسلامی در تمامی بخشها و مشکلات است چون آیت الله مطهری جلوتر از زمان خود عمل می کرد، اما قدر وی را نداستند و در زمان خود غریب بود.

عضو مجلس خبرگان رهبری با اشاره به جایگاه معلم ادامه داد: هم اکنون معلم از جایگاه و شان والایی برخوردار است، همان طور که در مقابل پدر و مادر با خضوع داشته باشیم، جایگاه معلم نیز شایسته احترام و خضوع است.

وی در ادامه با اشاره به روز کارگر یادآور شد: کار در جامعه ما عبادت است چون معتقد هستیم که اگر کار نباشد، جامعه دچار فساد و تباهی می شود.

امام جمعه کرج بیان داشت: در حال حاضر مسئولان کشور ما در تلاش هستند تا برای قشر جوان به خصوص فارغ التحصیلان دانشگهای شغلهای مختلفی ایجاد کنند.

کازرونی در ادامه با تقدیر و تشکر از اقدامات شوراهای اسلامی شهر و روستا طی سال گذشته و تبریک این روز به اعضای شوراها اذعان داشت: شورا یعنی سپردن امور دولت به مردم و این نهاد عمومی نباید در مسائل سیاسی ورود پیدا کند.