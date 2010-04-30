به گزارش خبرنگار مهر در ایلام، حجت الاسلام محمد نقط لطفی در خطبه های نماز جمعه این هفته اظهار داشت: شهدا با تاسی از اهل بیت عصمت و طهارت راه سعادت را پیمودند و درس ایمان و استواری را به همگان آموختند.

وی بیان داشت: راه شهدا راه ایثار و از خودگذشتگی است و امروز ملت ایران باید ادامه دهنده راه شهدا باشند.

وی اظهار داشت: امروز حفظ فرهنگ ایثار و شهادت در جامعه وظیفه ای همگانی است که باید سینه به سینه و نسل به نسل منتقل و در جامعه احیا شود.

وی با اشاره به روز معلم و سالروز شهادت استاد شهید آیت الله مطهری افزود: هم اکنون معلم از جایگاه و شان والایی برخوردار است.