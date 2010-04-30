به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، آیت الله سید احمد علم الهدی ظهر امروز در خطبه های نمازجمعه این هفته مشهد ضمن گرامیداشت روز کارگر و سالروز شهادت علامه مرتضی مطهری گفت: اسلام بر خلاف جریانهای سوسیالیستی و سرمایه داری، کارگر را پایه و اساس توسعه و رشد اقتصادی و در کنار سرمایه دار می داند و تمام تلاشگران از منطق دینی ما کارگرند و کار دارای فضیلت بوده و جایگاه ارزشمندی دارد.

وی عنوان کرد: امروز دولت و ملت در برابر کارگران ما مسئولیت دارند و آنها باید در برابر این قشر از تضییع حقوقشان جلوگیری کرده و هم حقوقشان را ایفا کنند.

علم الهدی اظهار داشت: وقتی شما مشاهده می کنید گردش اقتصاد جامعه و کشور به صورتی بچرخد که کارگر تا نسل دوم خود زحمتکش بماند و ثروت در جای دیگری متمرکز شود این از بین رفتن حقوق کارگر است.

وی اظهار داشت: وقتی بعد از بررسی یک حکومت عدالت خواه به این جمع بندی برسید در شرایطی که از نظر کارگر و اشتغال و ... مشکل وجود دارد 50 هزار میلیارد تومان مطالبات معوقه بانکها است این تضییع حقوق کارگر است زیرا این یعنی سرمایه عمومی کشور در جیب آدمهایی است که در اقتصاد ما نقش نداشته اند و یا نقششان کم بوده است.

وی عنوان کرد: اکنون بعد از 9 سال در سالروز پیام 8 ماده ای مقام معظم رهبری در رابطه با مفاسد اقتصادی آمار 50 هزار میلیارد تومانی مطالبات معوقه بانکها به گوش مردم می رسد و بعد از گذشت 9 سال از آن پیام ما امروز هنوز ناظر فساد اقتصادی در جامعه هستیم.

وی در بخشی از سخنان خود ضمن اینکه از صاحبان صنایع خواست که از سخنانش نگران نشده و با حسن نیت آنها را گوش کنند خطاب به استاندار خراسان رضوی گفت: از شما تقاضا دارم که دو گروه بازرسی در استان قرار دهید تا یکی در واحدهای اقتصادی خراسان رضوی که تسهیلات اشتغال از دولت نهم دریافت کردند بررسی کنند و ببینند تا چه اندازه در این راستا پیشرفته داشته اند و این گروه همچنین ببینند کارگرانی که با 25 سال کار بازنشست شده اند چه کسانی جایشان را پرکرده اند.

علم الهدی عنوان کرد: گروه دوم بازرسان نیز بررسی کنند آیا کارخانه هایی که 6 ماه است حقوق کارگرانشان را نداده اند واقعا برشکسته شده اند یا اینکه هیئت مدیره کارخانه و صاحبان آن سرمایه را در جای دیگری که در آمد بیشتر و سود افزونتر و کم درد سرتر دارد سوق داده اند و خانوارهای بیشماری را به خاک سیاه کشانده اند.

وی افزود: نماز جمعه مکانی برای نهی از منکر است و حال که در کوچه، خیابان، بازار و زندگی مردم نهی از منکر تعطیل شده است، آیا می خواهید در نماز جمعه نیز به این امر پرداخته نشود.

وی افزود: ریشه اغلب منکرات در مفاسد اقتصادی است و نماز جمعه مکان نهی منکر است و امیدواریم با همت مسئولین عدالت خواه جامعه این مفاسد ریشه کن شود.