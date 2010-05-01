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۱۱ اردیبهشت ۱۳۸۹، ۹:۱۸

در سال گذشته؛

سپاه سیدالشهدا 2700 گردهمایی سیاسی در استان تهران برگزار کرد

استان تهران - خبرگزاری مهر: مسئول نمایندگی ولی فقیه در سپاه سیدالشهدا (ص) استان تهران از برگزاری دو هزار و 735 گردهمایی سیاسی در سال 88 در سطح شهرستانهای این استان خبر داد.

حجت الاسلام محمدجواد موحد در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج اظهار داشت: در راستای برگزاری همایشهای سیاسی در سال 88 به خصوص در زمان انتخابات به چهار هزار و 600 سئوال و شبهه سیاسی که اکثرا در مورد انتخابات بود، پاسخ داده شد.

وی افزود: در سال گذشته 190 گردهمایی سیاسی برای مسئولان، 145 گردهمایی برای سربازان، دو هزار گردهمایی در سطح رده ها و پایگاه ها، 120 گردهمایی برای بسیج طلاب و 280 همایش سیاسی برای هادیان سیاسی در سطح شهرستانهای استان تهران برگزار شد.

این مسئول خاطرنشان کرد: در سال گذشته 44 هزار نسخه نشریه "صبح صادق" در سطح استان تهران میان علما، ائمه جماعات، فعالان سیاسی، علمی و نخبگان توزیع شد.

موحد بیان داشت: از مهمترین اولویتهای اجرای برنامه ها در سال جاری تبیین جنگ نرم و راه های مبارزه با آن برای اقشار مختلف جامعه به خصوص جوانان و دانش آموزان است.

مسئول نمایندگی ولی فقیه در سپاه سیدالشهدا (ص) استان تهران عنوان کرد: در هفته عقیدتی و سیاسی این نهاد در استان تهران بیش از 300 برنامه در بخشهای مختلف برگزار می کند.

کد مطلب 1073902

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