هدف برنامه «عصر گفتگو» مهیا کردن فضا برای تنفس فرهنگی است

محمدصادق زاهدی، مجری برنامه «عصر گفتگو» در گفتگو با خبرگزاری مهر به ارائه توضیحاتی درباره این برنامه و اهداف ساخت آن پرداخت. این برنامه که در روزهای زوج از شبکه چهار پخش میشود با توجه به مباحثی که در رابطه با مرحوم مطهری طرح کرده مورد توجه بسیار قرار گرفته است.
مجری برنامه «عصر گفتگو» درباره هدف از ساخت این برنامه گفت: بعضی از دوستان در شبکه چهار ساخت این برنامه را مطرح کردند که به نظر میرسید میتواند برای فضای فکری و فرهنگی جامعه ما مفید باشد لذا با دوستان کار را شروع کردیم. هدف این بود که مسألههایی چون مشکلات ما در رابطه با مدرنیته، جهان اسلام و مانند آن با توجه به نظریات متفکرین اصلی خودمان همراه با طرح پرسشهای آنها مورد بحث و بررسی قرار بگیرند؛ مسایلی که هنوز هم مطرح هستند و پرداختن به آنها میتواند وضعیت ما را در جهان امروز مشخص کنند.
زاهدی با تأکید بر اینکه «عصر گفتگو» برنامهای زنده است به مشکلاتی اشاره کرد که در چنین برنامههایی وجود دارد. وی افزود: وقتی از من در این کار دعوت شد، احساس کردم که این برنامه میتواند مفید باشد. البته دوستان خوشفکری هم در شبکه چهار هستند که دارند روی این موضوع کار میکنند اما اینکه این برنامه استمرار پیدا میکند یا نه چیزی است که در خود تلویزیون باید مورد اجماع و وفاق قرار بگیرد و تصمیم مشخصی درباره آن گرفته شود.
زاهدی ضمن اظهار بیاطلاعی از چنین تصمیمی گفت: تا آن جا که به خود من مربوط است از نظر بنده نه تنها امکان استمرار این برنامه وجود دارد بلکه استمرار این مباحث ضرورت هم دارد.
عضو هیأت علمی دانشگاه بینالمللی امام خمینی قزوین که حدود 10 سال است که بر روی آرای مرحوم مطهری کارمیکند درباره وجود خط قرمزهای برنامه «عصر گفتگو» گفت: من به چنین چیزی اعتقاد ندارم و از طرف دیگر وقتی درباره آراء متفکری بحث میکنیم خط قرمز معنا نمیدهد اما اینکه ممکن است در جلسات مسائلی مطرح شود که شامل برداشتهای دوستان است و در رسانه مطرح میشود بحث دیگری است. به هر حال مشخص است که شبکه چهار مخاطبانش چه کسانی هستند و سطح بحث هم تا حالا سطح بحث خیلی عام نبوده است.
زاهدی در ادامه از کوشش تهیهکنندگان این برنامه در جهت ارائه نظرات متفکر، آن طور که میاندیشیده سخن گفت و افزود: ممکن است ما فکر کنیم چون برنامهای تلویزیونی است بنابراین اگر کسی نکتهای گفت، چه بسا ایجاد اختلال در مخاطب کند اما به نظر من ما باید کلیت برنامه را در نظر بگیریم. در واقع هر برنامه، سخنرانی یا کتابی این طور است و ما باید به کلیت موضوع توجه کنیم؛ یعنی نتیجهای که مخاطب در پایان به آن میرسد.
زاهدی درباره ادامه این برنامه درباره مرحوم مطهری گفت: تا آنجایی که من خبر دارم دوستان تأکید داشتند که بحث با مرحوم مطهری شروع شود و پس از آن به مباحث دیگری هم بپردازیم نظیر سلسله احیاگران یا عکسالعملهایی که مسلمانان در یکی دو سده اخیر در مقابل مفاهیم مدرن داشتهاند. اما تصمیم گرفتن در اینباره که این مباحث ادامه پیدا کند یا بر چه موضوعاتی متمرکز شود به عهده دوستان ما در تلویزیون است و مشارکت بنده در این برنامه به لحاظ محتوایی است.
مجری برنامه «عصر گفتگو» در پاسخ به نقدی که به اجرای وی مبنی بر اینکه میتواند در اجرای برنامه فعالانهتر مشارکت کنید و جنبه چالشی برنامه را پررنگتر کند گفت: من دو نکته راجع به این مسأله دارم. اول این که تا بحث به جای مشخصی نرسد ما خیلی نمیتوانیم حرف دیگری را قطع کنیم چون هدف در این برنامه گفتگوست و نه مناظره. ما اینجا بحث سیاسی نمیکنیم. پیششرط گفتگو شنیدن حرف دیگران است. ما میخواهیم در این برنامه حقیقت مطرح شود و نظرات افراد نقد شود. همین. اینکه از قبل دو نفر شمشیر بسته باشند و قرار باشد یکی از آنها دیگری را از میدان به در کند یا من زاهدی بخواهم این کار را کنم نه درد من است و نه من شأن بحثهای فلسفی را اینگونه میبینم. نکته دیگر هم این است که چون نقش میزبانی به ما داده شده است بنابراین کمی هم بنا به آداب میزبانی ملاجظه میکنیم.
وی در پایان باز تأکید کرد که نباید از همه گفتگوها تلقی گفتگوی سیاسی داشت و بنابراین لازم است فضا برای تنفس فرهنگی در جامعه مهیا شود: از طرف دیگر باید جامعه را هم مهیا کنیم چون به هر حال دوستان ممکن است نظرات مختلفی داشته باشند که باید نظراتشان را بگویند؛ این همان روشی است که مرحوم مطهری در مقابله با نقد اندیشهها و آراء داشت.
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