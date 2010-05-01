به گزارش خبرنگار مهر در سمنان، سید عارف علوی در حاشیه بازدید از پنجمین نمایشگاه استانی رسانه های دیجیتال کشور در سمنان در گفتگو با خبرنگاران در سمنان گفت: نخستین نمایشگاه استانی رسانه های دیجیتال لرستان با موافقت مرکز توسعه فن آوری اطلاعات و رسانه های دیجیتال در مرداد ماه امسال در خرم آباد برگزار می شود.

وی با بیان اینکه پیش بینی 170 غرفه برای برگزاری این نمایشگاه در لرستان شده است، گفت: امیدواریم همزمان با این نمایشگاه به مناسبت 17 مرداد ماه نمایشگاه مطبوعات و خبرگزاری های لرستان را نیز در حاشیه نمایشگاه رسانه های دیجیتال داشته باشیم.

علوی با اشاره به اینکه آماری از استفاده 50 درصدی مشترکان و کابران اینترنت در خاورمیانه به نام ایرانی ها اعلام شده است، گفت: در صورت صحت این آمار ما باید برای مقابله با برنامه ریزی های انجام شده و فرهنگسازی استفاده از اینترنت بیشتر تلاش کنیم.

به گفته وی، تاثیر این آمار نیز در جامعه مشاهده شده و متاسفانه تاثیرات منفی استفاده از اینترنت به طور واضح در جامعه مشخص است.

مدیر کل ارشاد لرستان ادامه داد: استان لرستان در زمینه تولیدات نرم افزاری دارای تولیداتی است که به نام دیگر موسسات غیر استانی تولید می شود و امیدواریم با برپایی نمایشگاه شاهد ایجاد موسسات تولید کننده لرستانی باشیم.

وی در خصوص نمایشگاه سمنان گفت: در این نمایشگاه محصولات متنوع و خوبی عرضه شده است اما از نظر مسئولان سمنان فضای نمایشگاه برای گسترش بیشتر نمایشگاه و ایجاد غرفه های بیشتر فضای خوبی نبوده است.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی لرستان یاد آور شد: در این نمایشگاه فرهنگ سازی استفاده از رسانه های دیجیتال در اولویت بوده است و بحث فروش در حاشیه است.