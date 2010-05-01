محمود نصرتی در گفتگو با خبرنگار مهر در قزوین گفت: انتشار این اوراق مشارکت ویژه چهار طرح برج تجاری، مسکونی حکم آباد، مسکونی پونک، سرای حاج چروک و تملک و ساخت بافت فرسوده هادی آباد قزوین خواهد بود.

نصرتی افزود: این اقدام پیرو مصوبه هیئت دولت در اردیبشهت ماه سال گذشته در قزوین صورت گرفته و بر اساس آن شرکت تامین سرمایه نوین متعهد به تامین منابع مالی چهار طرح یاد شده در قالب اوراق مشارکت شده است.

مشاور مالی شهردار قزوین تصریح کرد: شرکت پیمانکار در حال حاضر در صدد تهیه طرح توجیهی اقتصادی برای ارائه به بانک مرکزی و دریافت مجوز پذیره نویسی است.

وی یادآورشد: پیش بینی می شود اوایل تیرماه امسال پذیره نویسی طرحها آغاز شود که در صورت تحقق آن، بودجه سال جاری شهرداری قزوین از یک هزار و 700 میلیارد ریال به دو هزار و700 میلیارد ریال در آذر ماه افزایش یافته و در صحن علنی شورا ارائه می شود.

نصرتی در تشریح جزئیات طرحهای مورد انعقاد با شرکت تامین سرمایه نوین گفت: طرح مسکونی پونک با مساحت 14 هزار متر مربع با طراحی پنج یا شش بلوک و ساخت 540 واحد که زمین و صدور پروانه ساختمانی آن از سوی شهرداری و هزینه ساخت توسط بازار سرمایه تامین خواهد شد و نیز برج تجاری، مسکونی حکم آباد در قالب 77 واحد مسکونی و 35 باب مغازه تجاری، یک باب فروشگاه بزرگ شهروند به وسعت یک هزار و 152 متر مربع و 232 واحد توقفگاه از جمله این طرحهاست.

وی اظهار داشت: تملک سرای حاج چروک و ساخت واحدهای تجاری، اداری، تفریحی با 41 هزار و 452 متر مربع زیر بنا با ساخت 174 باب مغازه در هشت هزار و 409 متر مربع فضای تجاری ، 167 باب انبار و 547 واحخد توقفگاه در 14 هزار و 109 هزار متر مربع فضای خدماتی، 11 واحد اقامتی و گردشگری در مساحتی افزون بر هفت هزار و 18 متر مربع و همچنین ایجاد فضاهای فرهنگی در دو هزار و 483 متر مربع از مجموع 18 هزار و 276 متر مربع زمین در نظر گرفته شده نیز از جمله طرحهای است که با انتشار اوراق مشارکت اجرایی خواهد شد.

نصرتی یادآورشد: تملک و ساخت بافت فرسوده هادی آباد در منطقه شمال غربی در قالب 25 هزار و 389 متر مربع بنای خالص مسکونی و سه هزارو 162 متر مربع بنای تجاری از دیگر طرح های مورد نظر برای پذیره نویسی است.