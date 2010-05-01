روند تغییرات شتابزده مدیران، برای شهرداری اهواز خطرآفرین است

به گزارش خبرنگار مهر در اهواز، سیدحمید حسن زاده که از ابتدای دوره سوم شورای شهر، ریاست بر این نهاد مدنی را تجربه کرده است این را هم گفت که دیگر تمایلی برای ادامه کار به عنوان رئیس شورا ندارند و قصد دارد برای ایجاد اتحاد و همدلی بین اعضا و جلوگیری از دخالت سایر عوامل بیرونی به خصوص دستگاه های دولتی برای همدلی اعضا تلاش کند.



وی با اظهار تاسف از اینکه در سه سالی که از عمر شورای شهر سوم اهواز می گذرد این شورا همواره آماج دخالتهای دستگاه های دولتی که استقلال شورا و اعضا آن را بر نمی تافتند، قرار گرفته بود، دخالت های بی جای شهرداری برای از بین بردن اتحاد و تطمیع برخی اعضا را علنی کرد و در عین حال دستیابی به استقلال شورا در مقابل عوامل بیرونی را از دستاوردهای این شورا معرفی کرد.



رئیس شورای شهر اهواز تصریح کرد: متاسفانه در هفته گذشته شهردار اهواز بر خلاف قانون جاری در شهرداریهای کشور حکم انتصاب 30 معاون و سایر رده های مختلف در سازمانها و شهرداریهای مناطق اهواز را صادر کرده است و باعث ایجاد اعتراض بین معاونان و شهرداران مناطق مختلف شده است چرا که این حق برای آنها غیرقابل کتمان است که معاونان خود را خود انتخاب کنند.



حسن زاده تصریح کرد: محمد رضا شمسایی، شهردار اهواز قصد دارد در آینده تغییرات گسترده ای در شهرداری انجام دهد که این موضوع به شدت با منافع شهر و شهرداری اهواز در تضاد است. مثلا یکی از تغییراتی که به زودی قرار است انجام شود برکناری خانم الهه موالی زاده شهردار منطقه 2 است که این خانم عملکرد فوق العاده درخشانی داشته با وجود اینکه از ابتدا مخالف انتصاب وی بودم ولی اکنون مشاهده می کنم این استاد دانشگاه با ایجاد همدلی بین کارکنان و مشاوره گرفتن از نیروهای بازنشسته شهرداری به خوبی انجام وظیفه می کند.



حسن زاده تصریح کرد: شهردار اهواز به شدت به نیروها و کارشناسان شهرداری بی توجه است و اکنون تمام امور شهرداری به دست نیروهای مامور به خدمت و نور چشمی هایی است که همگی از بیرون سازمان آمده اند و این موضوع باعث دلسردی شدید نیروهای شهرداری شده است و در آینده به شدت به سازمان شهرداری و شهر اهواز ضربه می زند.



وی افزود: امتیاز سفرهای خارجی و پاداشها در شهرداری را همین افراد نورچشمی و مامور به خدمت دریافت می کنند و نیروهای اصلی شهرداری در اوج بی توجهی قرار دارند، جالب اینکه برخی افراد مامور به خدمت در حالی به سفرهای خارجی می روند که هنوز حکم آنها صادر نشده بود.



حسن زاده با تاکید بر اینکه برای ما معلوم نیست سفرهای خارجی تیم های مختلف شهرداری چه دستاوردی به همراه دارد و آیا اینکه این افراد در آن کشورهای چه کار می کنند، گفت: باید خبرنگاران معتمد رسانه ها به همراه اعضای شهرداری به خارج از کشور اعزام شوند تا گزارش این سفرها را به مردم و اعضای شواری شهر ارائه کنند.



رئیس شورای شهر اهواز با تبعیض آمیز توصیف کردن تشویق و تنبیه ها در شهرداری گفت: شهردارانی که ساعت 10 صبح از خواب بیدار می شوند، نباید تشویق و کسانی که به صورت متوالی از پروژه های منطقه خود بازدید می کنند مورد بی توجهی قرار گیرند در حالیکه برای اعضای شورای شهر کاملا روشن است که کدام مدیر خوب کار می کند و کدام مدیر قادر به انجام مطلوب وظیفه خود نیست.



حسن زاده با غیرکارشناسی دانستن بودجه سال 1389 شهرداری اهواز تصریح کرد: انحراف از بودجه از همین روزهای اول سال آغاز شده است. برای مثال در کوی آل صافی به دستور شمسایی مناقصه برگزار می کنند و وقتی پیمانکار مورد نظر شهردار برنده نمی شود و رقم پیشنهادی پیمانکار دیگری کمتر است شهردار این مناقصه را به دلایل واهی باطل اعلام می کند.



وی ادامه داد: برای اینکه شمسایی بهانه ای نداشته باشد بودجه پیشنهادی وی را تصویب کردیم ولی حالا معلوم شده که شهردار حتی قادر نیست بودجه خود را اجرا کند و این زنگ خطر است برای شهرداری کلانشهری مثل اهواز.



رئیس شورای شهر اهواز تاکید کرد: شهردار اهواز نباید فکر کند که می تواند این سازمان را منحصر به خود کند، خوشبختانه قوانین شهرداری بسیار غنی است و انحراف آنها باعث مشکل می شود.



وی با انتقاد از انتخاب شهرداری اهواز به عنوان سازمان نمونه در مدیریت پسماند از سوی وزارت کشور گفت: در مدیریت پسماند شهرداری کار خاصی انجام نشده است؛ تنها ماشینها شیک شده اند و از چراغ گردون استفاده می کنند در حالیکه این موضوع مشکل شهر را حل نمی کند و اتفاق خاصی در خصوص جمع آوری و دفن زباله ها در شهر اهو از انجام نشده است. فکر می کنم دستیابی به این رتبه از سوی وزارت کشور به این علت است که شهرداری اهواز آمار غلط به آنها داده است یا اینکه انتخاب کنندگان درک صحیحی از مدیریت پسماند ندارند.



حسن زاده دلیل برکناری دو شهردار در اهواز و نارضایتی از عملکرد نفر سوم را وابسته شدن آنها به دستگاه های دولتی دانست و گفت: ما هیچ وقت با سرپرستان شهرداری که خود شورا انتخاب کرده به مشکل برنخوردیم و دلیلش این است که آنها تنها با ما هماهنگ بودند ولی شهرداران انتخابی ما متعهد به مسئولین دولتی می شوند و اصولا وقتی از وزارت کشور حکم دریافت می کنند متعهد به همکاری با شورای شهر نمی شوند. حتی خود شهردار اهواز هنگامی که حکم خود را با جار و جنجال از وزارت کشور دریافت کرد به او اعلام کرده بودند که با شورای شهر همکاری نداشته باشد و به اعتراف خود شهردار برخی به او گفته بودند که نباید به شورای شهر توجه کند.