بازیهای آسیایی اهمیت بیشتری دارد/ همه به کاراته کمک کنند

مسعود رهنما در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن بیان این مطلب افزود: دور جدید تمرینات آماده سازی تیم ملی از صبح امروز آغاز می شود. قبل از شروع تمرینات در جلسه‌ای با شهاب سلطانی برنامه‌ها را بررسی می کنیم و با یک تعامل خوب و منطقی کارها را دنبال خواهیم کرد.

وی در پاسخ به این پرسش که "آیا از برنامه سازمان تیم‌های تیم ملی پیروی خواهید کرد یا برنامه تمرینات را خود اجرا می کنید؟"، گفت: واقعیت امر این است که هنور از کم و کیف کار اطلاع دقیقی ندارم. بزودی در جلسه‌ای با رئیس فدراسیون کاراته تمام مسائل و برنامه را روشن کرده و سپس در یک کنفرانس خبری به اطلاع مردم خواهم رساند.

رهنما همچنین در مورد انتخاب همکاران خود گفت: فکر می کنم در این رابطه فدراسیون به من و سلطانی اختیار تام بدهد، چرا که ما باید با تیم‌های خود کار کنیم و در این راه نیاز به یک وحدت رویه داریم.

سرمربی تیم ملی کاراته در پایان تصریح کرد: معتقدم هر کسی غیر از من هم سرمربی تیم ملی کاراته می شد، باید بهتر از دوره‌های گذشته قبل نتیجه می گرفت. همه باید کمک کنیم کاراته ایران رو به جلو حرکت کند. رقابت‌های دوحه قطر و جهانی فنلاند پیک کاری کاراته ایران بود و باید تلاش کنیم نتایجی بهتراز آن را بدست آوریم.