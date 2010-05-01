غلامرضا دباغیان در گفتگو با خبرنگار مهر بدون آنکه در مورد انتخاب سرمربیان تیمهای ملی کاراته اظهار نظر کند، تاکید کرد که به دلیل مشکلات کاری نمی تواند به عنوان دبیر سازمان تیمهای ملی در خدمت کاراته باشد.
وی افزود: دبیری سازمان تیمهای ملی کاراته مسئولیتی سنگین است که باید بر اساس آن فعالیت کرد. متاسفانه من به دلیل مشکلات فراوان شخصی نمی توانم در شرایط فعلی در این سمت به کاراته خدمت کنم. در این برهه از زمان تشخیص دادم به مشکلات شخص خود رسیدگی کنم اما اگر کاری باشد که بتوانم برای کاراته انجام دهم بدون هیچ منتی در خدمت ورزش مورد علاقه خود خواهم بود.
دباغیان در پایان تصریح کرد: به دلیل دوستی با رئیس فدراسیون و علاقه وافری که به کاراته و موفقیت تیم ملی دارم هر کاری که لازم باشد برای ورزش مورد علاقهام انجام خواهم داد. اما در شرایط فعلی نمی توانم به عنوان دبیر سازمان تیمهای ملی در خدمت کاراته باشم. فکر نمی کنم از این بابت مشکلی متوجه تیم ملی شود، چرا که با انتخاب مربیان، این تیم گام اول را برای آماده سازی برداشته است.
کمیته فنی فدراسیون کاراته چهارشنبه گذشته بدون حضور دبیر سازمان تیمهای ملی تشکیل جلسه داد و در پی آن دو نفر را به عنوان سرمربی تیمهای ملی اعزامی به مسابقات جهانی و بازیهایی آسیایی انتخاب کرد. به نظر می رسد همین موضوع در کناره گیری دباغیان از سمت دبیری سازمان تیمهای ملی کاراته بی تاثیر نبوده است.
نظر شما