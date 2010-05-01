به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، محمد کاظم دبیری در بازدید ماهانه خود ازرسانه های استان خراسان رضوی در بازدید از نمایندگی خبر گزاری مهر خراسان رضوی افزود: خبر گزاری مهر یکی از رسانه های تاثیر گذار در مجموعه فر هنگی وهنری خراسان رضوی است و در چند سال اخیر در مشهد از نظر انعکاس اخبار فرهنگی و هنری عملکرد مطلوبی داشته است.

وی با بیان اینکه نقش اصلی ارشاد در حوزه اجرایی، مدیریت فرهنگی است، افزود: اقداماتی را در زمینه مدیریت فرهنگی مشهد آغاز کرده ایم تا از تمامی فرصتها و توانمندیهای پایتخت معنوی ایران اطلاعات دقیقی کسب کرده و برای رونق آنها اقدامات لازم را انجام دهیم.

وی ایجاد بسترهای فکری و زیرساختهای اطلاعاتی را اولین گام در رسیدن به این هدف دانست و خبر داد: اولین اقدامی که در این زمینه صورت گرفته، راه اندازی سایت ارشاد مشهد با 10زیرمجموعه بانک اطلاعاتی به آدرس www. ershadm.ir است.

دبیری پیرامون بانکهای اطلاعاتی سایت ارشاد گفت: بانکهای اطلاعاتی شامل مراکز فرهنگی - هنری با پیش بینی دو هزار و500 مرکز، اصحاب هنر و رسانه با پیش بینی 20 هزار نفر، فراغت، آموزش، پژوهش، مطالعات اجتماعی و فرهنگی، طرح و ایده، دین و قرآن، کتاب و کتابخوانی و کودک و نوجوان است.

رئیس اداره فرهنگ عمومی مشهد با تاکید بر اینکه مراکز فرهنگی هنری و مؤسسات به عنوان فرصت و سرمایه اجتماعی و فرهنگی در مشهد و کشور تلقی می شوند، تصریح کرد: در واقع فرهنگ و هنر جامعه و ارتقاء بینش دینی و اسلامی و آگاهی دادن به عموم از طریق این مراکز به صورت تخصصی باید شکل بگیرد لذا باید توانمندسازی، رونق بخشی و تخصصی کردن را در حوزه مراکز فرهنگی - هنری در اولویت قرار دهیم.

وی افزود: علاوه بر این باید همزمان اقدام به معرفی این مراکز به مردم و مسئولان به عنوان مرکزی برای ارتقاء جامعه و برای سازمانها نیز به عنوان پیمانکار فرهنگی قلمداد شود که برای این کار نیاز به ساختاری است که شورای مشاوران با 13 شاخه را داریم که به 10شاخه آن در بانکهای اطلاعاتی توجه شد.

دبیری گفت: برای شورای مشاوران و بانک های اطلاعاتی یک دامنه وسیع فکری وعملیاتی پیش بینی شده است که هدف ارتقاء سایر مؤسسات و تحرک مشهد در حوزه نیازمندی های نسل جوان شهر و بازتعریفی از وظایف و تکالیف ارکان مختلف فرهنگی متناسب با نیاز روز در حوزه های مختلف هستیم.

رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی مشهد، بخش دیگر فعالیت ها در مدیریت فرهنگی را بحث طراحی و اجرای شورای مدیریت و برنامه ریزی فرهنگی مشهد معرفی و خاطر نشان کرد: ارکان اصلی آن مسئولان فرهنگی ادارات هستند.

وی با بیان اینکه حدود دو هزار و500 مرکز فرهنگی - هنری در قالب های مؤسسات فرهنگی، کانونهای تبلیغات، رسانه ها، سینماها وآموزشگاه ها فعال هستند، اظهارداشت: وظیفه اصلی ارشاد مشهد توسعه این مراکز و نظارت بر آنها در حیطه وظایفشان است.

دبیری در رابطه با سایر وظایف ارشاد مشهد گفت: صدور مجوزهای موردی مانند اجرای نمایش و تئاتر، فیلمبرداری شهری، فیلمنامه، عکاسی شهری،اکران بیلبورد، مجوزهای مختلف هنری - فرهنگی وهمچنین اجرای برخی فعالیتها مانند جشنواره شعر رضوی و نمایشگاه کتاب از دیگر فعالیتهای ارشاد مشهد است.