به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سایت اینترنتی مونیتور،"جیمز موگومه" که کشورش از اعضای غیر دائم شورای امنیت است گفت که مقامهای چینی به طور ضمنی و خصوصی اعلام کرده اند که از اعمال تحریم علیه ایران حمایت نخواهند کرد.

موگومه گفت: ما مطمئن شده ایم که این کشور با تحرم ایران مخالفت خواهد کرد.

وی همچنین در رابطه با موضع کشورش در قبال موضوع هسته ای ایران گفت: اوگاندا مخالفت تسلیحات هسته ای است، اما مشکلی با برنامه هسته ای برای مقاصد صلح آمیز ندارد.

چین، روسیه، ترکیه، و برزیل از جمله کشورهایی هستند که مخالفت خود را با سیاست دول غربی در قبال برنامه هسته ای ایران اعلام کرده اند.