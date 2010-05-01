  1. استانها
  2. گیلان
۱۱ اردیبهشت ۱۳۸۹، ۱۲:۲۸

طرح جمع آوری زکات در گیلان اجرا می شود

طرح جمع آوری زکات در گیلان اجرا می شود

رشت - خبرگزاری مهر: مدیرکل کمیته امداد امام خمینی (ره) استان گیلان از تشکیل ستاد احیای زکات در استان خبر داد.

حسین علیمحمدی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: این طرح امسال با هدف شناساندن آثار اجتماعی زکات، در بین دامداران و گندم کاران شهرستانهای املش، تالش، رحیم آباد، رحمت آباد، رودبار، دیلمان، عمارلو و رضوانشهر اجرا می شود.

وی با بیان اینکه بخشی از زکات جمع آوری شده از دامداران و کشاورزان برای عمران و آبادی مناطق محروم روستای این شهرستانها مصرف می شود، اظهارداشت: رسیدگی به وضعیت معیشتی محرومان، نیازمندان و تامین جهیزیه دختران ایتام از مهمترین اولویتهای مصرف زکات در این شهرستانهاست.

دبیر ستاد احیای زکات استان گیلان همچنین با اعلام اینکه پارسال هفت میلیون ریال زکات واجب از گندم کاران و دامداران عمارلو و دیلمان و 30 تن برنج زکات مستحب از کشاورزان استان جمع آوری شده است، یاد آورشد: در اجرای این طرح علاوه بر جمع آوری زکات واجب، زکات مستحبی برنج کاران، چایکاران و زیتون کاران نیز جمع آوری می شود. 

کد مطلب 1074018

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها