به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، بیمارستان نیمه مجهز 56 تختخوابی رسول اکرم (ص) کلاله به بیش از 156 هزار نفر از جمعیت این دو شهرستان خدمات درمانی ارائه می کند.

برخی کمبودهای پزشکی و تخصصهای درمانی و اعزام بیماران به دیگر مناطق گلستان، تجهیز و توسعه این مرکز درمانی در منطقه را الزامی می سازد.

اکنون اهالی منطقه برای دریافت برخی خدمات درمانی تخصصی مجبورند به دیگر مرکز درمانی شرق و مرکز استان گلستان مراجعه کنند.

بیمارستان 56 تختخوابی رسول اکرم مرواه تپه در سال 86 شروع به فعالیت کرد و با گذشت بیش از دو سال از فعالیت با کمبودهای زیادی روبروست.

با گذشت بیش از دو سال از راه اندازی این بیمارستان، بخشی از فضای ساختمان این مرکز نیمه کاره رها شد و برای تکمیل و توسعه آن نیازمند اعتبارات و توجه مسئولان ملی است.

افزایش میزان مراجعه بیماران تنها بیمارستان کلاله و مراوه تپه، تلاش و همت مضاعف مسئولان استان و فرااستانی را برای رفع مشکلات آن ضروری می سازد.

براساس آمار سال گذشته حدود 90 هزار نفر با مراجعه به این بیمارستان از خدمات درمانی بهره مند شدند که این آمار نسبت به سال 87 رشد چشمگیری داشته است.

نماینده مردم شهرستانهای مینودشت و کلاله با اشاره به نیمه کاره بودن این بیمارستان گفت: بیمارستان رسول اکرم این شهرستان توسعه می یابد.

سید نجیب حسینی افزود: طرح توسعه و افزایش تعداد تخت این بیمارستان از 56 تخت به 96 تخت درحال پیگیری است و کارشناسان وزرات بهداشت نیز از این مرکز بازدید داشته اند.

وی اظهار داشت: وزارت بهداشت آمادگی افزایش تعداد تخت این بیمارستان را دارد و باید این طرح در کمیسیون ماده 32 معاونت راهبردی ریاست جمهوری مصوب شود.

به گفته حسینی، در صورت مصوب و تامین اعتبار لازم پیش بینی می شود عملیات توسعه این بیمارستان در سال 90 اجرایی شود.

به گزارش خبرنگار مهر، علاوه بر افزایش تعداد تختهای بیمارستان، تامین نیازها و تخصصهای جدید درمانی و پزشکی در این بیمارستان ضروری است تا از مراجعه اهالی برای دریافت خدمات مورد نیاز به سایر مناطق جلوگیری شود.

فعالیت یک بیمارستان نیمه کاره در دو شهرستان گلستان درحالیست که در برخی مناطق کشور در یک شهر و یا یک دهستان چند مرکز درمانی مجهز و بیمارستان وجود دارد.

شهرستانهای کلاله و مراوه تپه در شرق گلستان واقع شده است که شهرستان تازه تاسیس مراوه تپه جزء مناطق مرزی و محروم گلستان است.