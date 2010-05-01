اسدالله اسدی گرمارودی در گفتگو با خبرنگار مهر در پاسخ به این سئوال که " آزمون مرحله اول از چه کتابها و منابعی است؟" گفت: منابع آزمون شامل همه دروس عمومی می شود که سازمان مدیریت اعلام کرده است.

طبق اعلام معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ریاست جمهوری، آزمون مرحله اول استخدامی وزارت آموزش و پرورش شامل سوالات عمومی از دورس زبان و ادبیات فارسی، معارف اسلامی‌، زبان انگلیسی عمومی، اطلاعات سیاسی و اجتماعی و مبانی قانونی، فناوری اطلاعات، ریاضی و آمار مقدماتی است.

رئیس مرکز آمار، نیروی انسانی و فناوری اطلاعات وزارت آموزش و پرورش ادامه داد: این آزمون در حد معلومات دروس عمومی مقطع کارشناسی است و برای جلوگیری از ایجاد بازار کاذب، کتاب مشخصی را اعلام نکرده ایم.