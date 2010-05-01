در گفتگو با مهر عنوان شد: زمان معرفی رئیس جدید دانشگاه آزاد/ توضیح درباره نفر نهم هیئت موسس

بابک نگاهداری در گفتگو با خبرنگار مهر درباره مهلت زمان دانشگاه آزاد برای معرفی ریاست جدید این دانشگاه به شورای عالی انقلاب فرهنگی افزود: از زمانی که اساسنامه ابلاغ و به دست مسئولین دانشگاه آزاد می رسد هیئت امنای این دانشگاه فرصت دارند تشکیل جلسه بدهند و پس از یک ماه از تشکیل جلسه رسمی هیئت امنا باید رئیس جدید را به شورای عالی انقلاب فرهنگی پیشنهاد کنند.

وی همچنین درباره حذف یکی از افراد هیئت موسس دانشگاه آزاد در لیست اساسنامه ابلاغی این دانشگاه با تاکید بر اینکه کسی حذف نشده است گفت: هنوز یکی از افراد انتخاب نشده و نفر نهم قرار است انتخاب و در شورای عالی انقلاب فرهنگی برای نهایی شدن این فرد رأی ‌گیری شود.

معاون شورای عالی انقلاب فرهنگی گفت: البته تا این لحظه نفر نهم مشخص نشده و کسی نیز مطرح نیست.

وی افزود: در هر حال مشخص نشدن نفر نهم مشکلی را برای تشکیل جلسه هیئت موسس دانشگاه آزاد اسلامی به وجود نمی آورد.

نگاهداری اظهار داشت: هیئت نظارت و بازرسی شورای عالی انقلاب فرهنگی مسئول نظارت بر اجرای مصوبات شورا خواهد بود.

بر اساس اساسنامه ابلاغ شده از سوی رئیس جمهور هیئت مؤسس دانشگاه آزاد مرکب از 9 نفر شامل آقایان: اکبر هاشمی رفسنجانی، سیدعبدالکریم موسوی اردبیلی، عبدالله جاسبی، علی‌اکبر ولایتی، حسن حبیبی، سیدحسن خمینی، محسن قمی و حمید میرزاده است و چنانچه اعضاء هیئت مؤسس به علل مختلف مانند فوت، استعفاء ، بیماری، برکناری، ناتوانی و یا هر علت دیگر به 6 نفر کاهش یابد، هیئت مؤسس می‌باید افراد جایگزین به تعداد مورد نیاز را ظرف مدت 3 ماه برای عضویت در هیئت مؤسس به شورای عالی انقلاب فرهنگی پیشنهاد کند.

اساسنامه ابلاغی دانشگاه آزاد تاکید کرده که 9 نفر عضو هیئت موسس هستند اما اسامی 8 نفر را ذکر کرده است که همین امر سبب شد رسانه های غیررسمی بر حذف نام یک نفر از هیئت موسس دانشگاه آزاد تاکید کنند در حالی که بابک نگاهداری این موضوع را تکذیب می کند.

اساسنامه جدید دانشگاه آزاد به تصویب رسیده و برای اجرا از سوی رئیس جمهور ابلاغ شده است که در آن تکلیف سه مورد اموال دانشگاه، ریاست دانشگاه و هیئت موسس و هیئت امنا مشخص شده است.

در مورد اموال دانشگاه آزاد ماده 5 اساسنامه اشعار می دارد: "همچنین دانشگاه مؤسسه‌ای است عمومی و غیردولتی و اموال آن به عنوان اموال عمومی محسوب می‌شود. هیچ یک از اعضای هیئت مؤسس، هیئت امناء، مدیران و دیگر ارکان و مسئولین دانشگاه هیچ گونه حق مالکیت و حق انتفاع شخصی از اموال مزبور را ندارند و اموال و منافع مزبور منحصراً با رعایت مفاد این اساسنامه و مقررات حاکم و با رعایت مصلحت دانشگاه، صرف هزینه‌ها و پیشرفت و توسعة فعالیت‌های دانشگاه خواهد شد."



در مورد ریاست دانشگاه آزاد اسلامی نیز که یکی از بحث برانگیزترین مباحث مطرح بود و هیچ زمان مشخصی برای شروع و پایان ریاست دکتر عبدالله جاسبی مشخص نبود نیز اساسنامه جدید در ماده 13 تاکید کرده است: " اداره امور دانشگاه با رئیس دانشگاه است که به پیشنهاد هیئت امناء و تأیید شورای عالی انقلاب فرهنگی و حکم رئیس هیئت امناء برای مدت 4 سال منصوب می‌شود. بنابر تبصره یک این ماده پذیرش استعفا و یا عزل رئیس دانشگاه پس از تصویب هیئت امناء با حکم رئیس هیئت امناء خواهد بود. همچنین در صورتی که بیش از دو سوم اعضای شورای‌عالی انقلاب فرهنگی قائل به فقدان صلاحیت رئیس دانشگاه باشند هیئت امناء مکلف به عزل وی و معرفی فرد جایگزین است."



همچنین ترکیب نهایی هیئت موسس بر اساس ماده 7 اساسنامه شامل "اکبر هاشمی رفسنجانی، سیدعبدالکریم موسوی اردبیلی، عبدالله جاسبی، علی‌اکبر ولایتی، حسن حبیبی، سیدحسن خمینی، محسن قمی و حمید میرزاده است" که نسبت به قبل تغییراتی داشته است.



از سوی دیگر تغییر در ترکیب هیئت امنای دانشگاه آزاد نیز در اساسنامه جدید در نظر گرفته شده است که بر اساس ماده 10 اساسنامه اصلاحی "اعضای هیئت امناء عبارتند از 5 نفر از اعضاء هیئت علمی تمام وقت دانشگاهها در مرتبه دانشیاری و یا بالاتر به پیشنهاد و تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی، چهار نفر از اعضای هیئت مؤسس که حتماً یک نفر از آنها روحانی باشد، وزرای علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و یا نمایندگان آنها، رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها یا معاون وی، رئیس دانشگاه (دبیر هیئت امناء)."



به گزارش مهر، اساسنامه دانشگاه آزاد اسلامی و اصلاح بندهایی از آن پس از 40 ماه و جلسات متعدد در شورای عالی انقلاب فرهنگی و هیئت موسس دانشگاه آزاد اسلامی به نتیجه رسید و از سوی دولت به دانشگاه آزاد ابلاغ شد. تاثیر نتیجه این اصلاح در فرآیند آموزشی دانشگاه آزاد به عنوان یکی از بزرگترین موسسات آموزش عالی کشور پس از اجرایی شدن آن مشخص می شود.