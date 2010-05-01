300 کشته و زخمی در معابر گیلان برجا ماند

سرهنگ سید تیمور حسینی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان وقوع یک هزار و 220 فقره تصادفات رانندگی در فروردین ماه سال جاری در معابر گیلان تعداد مجروحان این حوادث را 379 نفر و تعداد کشته شدگان را 15 نفر اعلام کرد.

وی اظهار داشت: با لحاظ کاهش 14.8 درصدی در مجموع تصادفات نسبت به فروردین ماه سال 88، متاسفانه در تعداد تصادفات جرحی پنج درصد و و تعداد مجروحان هشت درصد افزایش داشته و تعداد تصادفات خسارتی 895 فقره بوده که نسبت به سال قبل 20 درصد کاهش داشته است.

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی استان افزود: در فروردین ماه سال قبل تصادف منجر به فوت نداشتیم اما در فروردین 89، یک فقره تصادف منجر به فوت که تعداد متوفیان در صحنه دو نفر و تعداد 13 نفر از آمار متوفیان پزشکی قانونی در رابطه با این حوادث بوده است.

وی همچنین دلیل اصلی این تصادفات را عدم رعایت حق تقدم، عدم رعایت فاصله طولی و عدم توجه به جلو دانست و با تاکید به ارتقای فرهنگ ترافیک توجه رانندگان را به مقررات راهنمایی و رانندگی یادآور شد: گویی رانندگان افراد خانواده و فرزندان دلبند خود را از یاد برده اند و یا شاید فراموش کرده اند که " دیر رسیدن بهتر از هرگز نرسیدن است".