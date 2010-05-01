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۱۱ اردیبهشت ۱۳۸۹، ۱۰:۰۲

با 18 بار ازدواج؛

مرد اماراتی 100 ساله صاحب فرزندی یک ساله است

مرد اماراتی 100 ساله صاحب فرزندی یک ساله است

یک مرد اماراتی در دبی، در حالی به سن 100 سالگی رسیده که کودکی یک ساله دارد و بزرگترین پسرش در سن 70 سالگی فوت کرده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه الاتحاد، "سالم سعید بن العبدولی" با وجود اینکه هم اکنون 100 سال دارد، از لحاظ جسمانی و سلامتی وضعیت بسیار خوبی دارد.

این مرد اماراتی که 18 بار ازدواج کرده، در حال حاضر اعلام کرده است که تنها 4 زن دارد!

بنابراین گزارش، بزرگترین پسر سالم سعید در سال 2004 در سن 70 سالگی فوت کرده است. همچنین کوچک ترین فرزند این مرد 100 ساله تنها یک سال دارد.

سالم سعید اماراتی علاوه بر 120 نوه ای که دارد، تا کنون صاحب 32 فرزند پسر شده است.

گفته می شود وی در زمانی زندگی می کرده است که عبور و مرور مردم در امارات تنها با استفاده از چهارپایان انجام می شده است. سالم سعید 100 ساله همچنین اعلام کرده است که در برنامه غذایی خود بیشتر از خرما و عسل استفاده می کند.

کد مطلب 1074044

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