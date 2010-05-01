مرد اماراتی 100 ساله صاحب فرزندی یک ساله است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه الاتحاد، "سالم سعید بن العبدولی" با وجود اینکه هم اکنون 100 سال دارد، از لحاظ جسمانی و سلامتی وضعیت بسیار خوبی دارد.

این مرد اماراتی که 18 بار ازدواج کرده، در حال حاضر اعلام کرده است که تنها 4 زن دارد!

بنابراین گزارش، بزرگترین پسر سالم سعید در سال 2004 در سن 70 سالگی فوت کرده است. همچنین کوچک ترین فرزند این مرد 100 ساله تنها یک سال دارد.

سالم سعید اماراتی علاوه بر 120 نوه ای که دارد، تا کنون صاحب 32 فرزند پسر شده است.

گفته می شود وی در زمانی زندگی می کرده است که عبور و مرور مردم در امارات تنها با استفاده از چهارپایان انجام می شده است. سالم سعید 100 ساله همچنین اعلام کرده است که در برنامه غذایی خود بیشتر از خرما و عسل استفاده می کند.