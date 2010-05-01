حسین صفری، کارگردان و تهیهکننده در این باره به خبرنگار مهر گفت: برنامه "صدای زرین" در 20 قسمت 20 دقیقهای به سفارش شبکه دو ویژه یازدهمین جشنواره بینالمللی رادیو تهیه میشود. این برنامه ترکیبی است و از مجریان رادیو مثل محمودرضا قدیریان، فاطمه آل عباس و ... استفاده میکنیم.
وی در ادامه افزود: گفتگو با مدیران صدا و سیما، گزارش از سطح شهر و ... دیگر آیتمهای برنامه "صدای زرین" است. این برنامه قرار است از اواخر هفته جاری هفتهای یک روز پخش شود و در روزهایی که به جشنواره نزدیک میشویم هر روز و چند برنامه هم بعد از پایان جشنواره روی آنتن برود. جشنواره تولیدات رادیو 5 تا 7 خرداد برگزار میشود.
عوامل این پروژه عبارتند از تصویربرداران: عزیز اسلامی و صابر زلالی، انیمیشن و گرافیک: علیرضا اکبری و تدوین: فرشته شبان.
نظر شما