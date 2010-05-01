احمد سفیدگر صبح شنبه درگفتگو با خبرنگار مهر در بجنورد افزود: طی سال های گذشته مسئولان هشدار لازم جهت آگاهی مردم داده اند و مردم همچنان از دستورات سرپیچی می کنند.

وی با بیان اینکه هم اکنون قیمت هر قبر در معصوم زاده شش میلیون تومان است، اظهار داشت: این قبور در چند طبقه حفر شده و مبلغ آن به حساب اداره کل اوقاف و اور خیریه واریز می گردد.

وی گورستان پارک جاوید را مکانی مناسب جهت دفن اموات اعلام کرد و گفت: هم اکنون فروش قبور در این مکان تنها با 120 هزار تومان است که نسبت به معصوم زاده مناسب تر است.

مدیرعامل آرامستان های بجنورد افزود: ایجاد سرویسهای بهداشتی مناسب، احداث راه مسیر گورستان، احداث مسجد و احداث دو هزار قبر برای حوادث غیر مترقبه از مهمترین اقدامات سازمان آرامستانهای بجنورد در سال جاری اعلام کرد.

وی تعداد متوفیات سال 88 را هزارو 91 مورد اعلام کرد و تصریح کرد: اغلب فوتیها در بجنورد بر اثر تصادف در دفاتر ما ثبت شده اند.

این مقام مسول شهرستانی افزود: تعدادی از کارکنان این سازمان را زنان تشکیل می دهند که به علت سختی کار دچار مشکلات روحی و روانی می شوند.

وی نداشتن امنیت شغلی را از دیگر دغدغه های ومشکلات کارکنان این سازمان ذکر کرد و اذعان کرد: شهرداری بجنورد به خاطر ناتوانی در پرداخت حقوق تنها از نیرویهای شرکتی استفاده می کند.



معصوم زاده بجنورد، حرم حضرت عباس بن موسی بن جعفر(س) برادر گرامی امام هشتم شیعیان است که در بجنورد مرکز استان خراسان شمالی قرار دارد.