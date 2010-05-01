"طراحی فضای سبز" به رشته های دانشکده آتش نشانی افزوده شد

حسین علیزاده در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه مرکز آموزش عالی علمی کاربردی ساخا آمل نخستین بار در کشور این واحد درسی را به رشته های آموزشی این مرکز اضافه کرده است، گفت: این مرکز از سال تحصیلی آینده در این رشته دانشگاهی در مقطع کاردانی دانشجو پذیرش خواهد کرد.

وی افزود: در این رشته محدودیتی نیست و علاقمندان و متقاضیان اعم از زن و مرد، شاغل و غیر شاغل امکان تحصیل در این رشته را دارند.

علیزاده با اشاره به اینکه مرکز آموزش عالی علمی کاربردی ساخا تحت نظارت دانشگاه جامع علمی کاربردی اردیبهشت ماه 85 افتتاح شده است، تصریح کرد: هم اکنون بیش از 600 دانشجو در 10 رشته ورزشی این واحد آموزشی مرکز مشغول تحصیل هستند.

وی ادامه داد: رشته آتش نشانی با گرایشهای اطفاء حریق، ساختمانهای بلند و نجات با هدف ارتقاء علمـی آتش نشانان بود که موجب شد تا این مرکز اکنون رشته های شهـرسازی، عمـران ( گرایش امور پیمانها)، حمل و نقل و ترافیک، امداد و سوانح ، ایمنی و بهداشت در واحدهای صنفی، حسابداری، فناوری اطلاعات، معماری و خدمات مشاوره ملکی را در راستای نیازهای تخصصی شهرداریهای کشور ارائه دهد.

رئیس هیئت موسس مرکزآموزش عالی علمی کاربردی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی آمل خاطرنشان کرد: هم اکنون ‌83 مدرس با این مرکز همکاری می کنند که از این تعداد هفت نفر از آنها دارای مدرک دکترا، 56 نفر دارای مدرک کارشناسی ارشد و 10 نفر از آنها دارای مدرک کارشناسی هستند.

