به گزارش خبرنگار مهر در سمنان، نخستین نمایشگاه رسانه های دیجیتال در استان سمنان شامگاه جمعه با اتمام آخرین روز برپایی نمایشگاه علی رغم استقبال زیاد مردم به کار خود پایان داد.

بیش از 840 میلیون ریال میزان فروش بن استخراج شده در این نمایشگاه تا روز 9 اردیبهشت ماه بوده است که بیش از 100 هزار نفر از مردم سمنان تا روز نهم اردیبهشت از نمایشگاه رسانه‌های دیجیتال استان سمنان بازدید کردند.

نمایشگاه سمنان که به عنوان پرفروش ترین نمایشگاه رسانه های دییجتالی در استانها محسوب می شود با استقبال بی نظیر مردم بویژه دانشجویان همراه بوده است به طوریکه در سه روز مانده به پایان نمایشگاه سهمیه بن دانشجویان، طلاب و فرهنگیان به پایان رسیده بود.

این نمایشگاه در سمنان از چهارم تا 10 اردیبهشت ماه سال جاری در سالن نمایشگاه وحدت واقع در بلوار 17 شهریور سمنان برگزار شده بود که از ساعت 10 صبح تا 21 شب دایر بود و 120 تولیدکننده و غرفه‌دار محصولات نرم ‌افزاری خود را ارائه کردند.

70 درصد اهداف در این نمایشگاه فرهنگسازی و تنها 30 درصد فروش محصولات نرم‌افزاری بوده است که در بخش جانبی نیز نشست‌ها و کارگاه‌های تخصصی برای خانواده‌ها برگزار شد.

دفاتر استانی خبرگزاری مهر و فارس نیز به عنوان رسانه های دیجیتالی برتر استان در این نمایشگاه حضور داشتند.