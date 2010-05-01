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۱۱ اردیبهشت ۱۳۸۹، ۱۰:۴۹

با حضور وزیر بازرگانی؛

کارخانه صنایع چاپ و بسته‌بندی در دامغان به بهره برداری رسید

کارخانه صنایع چاپ و بسته‌بندی در دامغان به بهره برداری رسید

سمنان - خبرگزاری مهر: کارخانه صنایع چاپ و بسته‌بندی صدرای دامغان با حضور وزیر بازرگانی و مسئولان استان سمنان به بهره برداری رسید.

به گزارش خبرنگار مهر در دامغان، این کارخانه شامگاه جمعه با حضور وزیر بازرگانی، استاندار سمنان و نماینده دامغان در مجلس شورای اسلامی در این شهرستان به بهره برداری رسید.

کارخانه صنایع چاپ و بسته بندی صدرا با اعتبار یک میلیارد و 200 میلیون ریال به صورت تسهیلات از بانک ملی ایران و یک میلیارد ریال آورده سرمایه‌گذار به بهره برداری رسیده است.

این کارخانه در هر ساعت دو هزار کارتن در اندازه‌ های مختلف تولید می‌کند و برای هفت نفر اشتغالزایی داشته است.

عملیات اجرایی این کارخانه از سال 85 آغاز شده بود که برای راه‌ اندازی این کارخانه تولیدی هشت دستگاه شامل خط تولید، برش و ... خریداری شده است.

کارخانه صنایع چاپ و بسته بندی صدرا سالانه چهار هزار و 460 تن کارتن بسته بندی تولید می کند که یک میلیارد و 200 میلیون ریال تسهیلات اخذ شده از محل بنگاه های زودبازده بوده است.

کد مطلب 1074055

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