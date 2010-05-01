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۱۱ اردیبهشت ۱۳۸۹، ۹:۵۹

قرعه‏کشی انجام شد/

حریفان تنیس روی میز ایران در مسابقات جهانی معرفی شدند

حریفان تنیس روی میز ایران در مسابقات جهانی معرفی شدند

بر اساس قرعه‏کشی مسابقات تنیس روی میز 2010 قهرمانی جهان حریفان تیم‎های ملی مردان و زنان کشورمان در دسته دوم و سوم این رقابت‎ها معرفی شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم ملی تنیس روی میز مردان کشورمان در دسته 2 مسابقات قهرمانی جهان با تیم‏های انگلستان، اسلوونی، اسلواکی، تایلند و لوکزامبورگ همگروه شده است. رقابت‏های این دسته برای تعیین رده‎بندی تیم‏های 25 تا 48 جهان برگزار خواهد شد.

همچنین بر اساس قرعه‎کشی انجام شده تیم ملی بانوان ایران باید در دسته 3 مسابقات قهرمانی جهان و در مرحله مقدماتی این رقابت‌ها با نمایندگان سوئیس، کنگو، آرژانتین، ارمنستان و اسکاتلند دیدار کند. رقابت‎های این دسته هم برای تعیین رده‎بندی تیم‏های 49 تا 72 برگزار خواهد شد.

برنامه  دیدارهای تیم‏های ملی مردان و زنان کشورمان در مرحله مقدماتی مسابقات جهانی تنیس روی میز به شرح زیر است: (ساعت ‏ها به وقت محلی است)

تیم ملی مردان
یکشنبه - 02/03/89:
* ایران - اسلوونی، ساعت 10
 
دوشنبه - 03/03/89:
* ایران - اسلواکی، ساعت 19:30
 
سه‌شنبه - 04/03/89:
* ایران - لوکزامبورگ، ساعت 13
* ایران - تایلند، ساعت 19:30
 
چهارشنبه - 05/03/89:
* ایران - انگلستان، ساعت 13
 
 تیم ملی بانوان 
یکشنبه - 02/03/89:
* ایران - آرژانتین، ساعت 10
 
دوشنبه - 03/03/89:
* ایران - ارمنستان، ساعت 13

دو‌شنبه - 03/03/89:
* ایران - اسکاتلند، ساعت 19:30
 
سه‌شنبه - 04/03/89:
* ایران - کنگو، ساعت 10
 
چهارشنبه - 05/03/89:
* ایران - سوئیس، ساعت 19:30
 
مسابقات تنیس روی میز قهرمانی جهان در سال 2010 طی روزهای 2 تا 9 خردادماه به میربانی روسیه و در بخش تیمی برگزار خواهد شد. تیم ملی مردان کشورمان در دوره پیشین این رقابت‎ها عنوان چهلمی را از آن خود کرد. بانوان پینگ‎پنگ‎باز کشورمان نیز در جایگاه 70 قرار گرفتند. 
کد مطلب 1074076

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