حریفان تنیس روی میز ایران در مسابقات جهانی معرفی شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم ملی تنیس روی میز مردان کشورمان در دسته 2 مسابقات قهرمانی جهان با تیمهای انگلستان، اسلوونی، اسلواکی، تایلند و لوکزامبورگ همگروه شده است. رقابتهای این دسته برای تعیین ردهبندی تیمهای 25 تا 48 جهان برگزار خواهد شد.
همچنین بر اساس قرعهکشی انجام شده تیم ملی بانوان ایران باید در دسته 3 مسابقات قهرمانی جهان و در مرحله مقدماتی این رقابتها با نمایندگان سوئیس، کنگو، آرژانتین، ارمنستان و اسکاتلند دیدار کند. رقابتهای این دسته هم برای تعیین ردهبندی تیمهای 49 تا 72 برگزار خواهد شد.
برنامه دیدارهای تیمهای ملی مردان و زنان کشورمان در مرحله مقدماتی مسابقات جهانی تنیس روی میز به شرح زیر است: (ساعت ها به وقت محلی است)
تیم ملی مردان
یکشنبه - 02/03/89:
* ایران - اسلوونی، ساعت 10
دوشنبه - 03/03/89:
* ایران - اسلواکی، ساعت 19:30
سهشنبه - 04/03/89:
* ایران - لوکزامبورگ، ساعت 13
* ایران - تایلند، ساعت 19:30
چهارشنبه - 05/03/89:
* ایران - انگلستان، ساعت 13
تیم ملی بانوان
یکشنبه - 02/03/89:
* ایران - آرژانتین، ساعت 10
دوشنبه - 03/03/89:
* ایران - ارمنستان، ساعت 13
دوشنبه - 03/03/89:
* ایران - اسکاتلند، ساعت 19:30
سهشنبه - 04/03/89:
* ایران - کنگو، ساعت 10
چهارشنبه - 05/03/89:
* ایران - سوئیس، ساعت 19:30
مسابقات تنیس روی میز قهرمانی جهان در سال 2010 طی روزهای 2 تا 9 خردادماه به میربانی روسیه و در بخش تیمی برگزار خواهد شد. تیم ملی مردان کشورمان در دوره پیشین این رقابتها عنوان چهلمی را از آن خود کرد. بانوان پینگپنگباز کشورمان نیز در جایگاه 70 قرار گرفتند.
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