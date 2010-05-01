حریفان تنیس روی میز ایران در مسابقات جهانی معرفی شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم ملی تنیس روی میز مردان کشورمان در دسته 2 مسابقات قهرمانی جهان با تیم‏های انگلستان، اسلوونی، اسلواکی، تایلند و لوکزامبورگ همگروه شده است. رقابت‏های این دسته برای تعیین رده‎بندی تیم‏های 25 تا 48 جهان برگزار خواهد شد.

همچنین بر اساس قرعه‎کشی انجام شده تیم ملی بانوان ایران باید در دسته 3 مسابقات قهرمانی جهان و در مرحله مقدماتی این رقابت‌ها با نمایندگان سوئیس، کنگو، آرژانتین، ارمنستان و اسکاتلند دیدار کند. رقابت‎های این دسته هم برای تعیین رده‎بندی تیم‏های 49 تا 72 برگزار خواهد شد.

برنامه دیدارهای تیم‏های ملی مردان و زنان کشورمان در مرحله مقدماتی مسابقات جهانی تنیس روی میز به شرح زیر است: (ساعت ‏ها به وقت محلی است)

تیم ملی مردان

یکشنبه - 02/03/89:

* ایران - اسلوونی، ساعت 10

دوشنبه - 03/03/89:

* ایران - اسلواکی، ساعت 19:30

سه‌شنبه - 04/03/89:

* ایران - لوکزامبورگ، ساعت 13

* ایران - تایلند، ساعت 19:30

چهارشنبه - 05/03/89:

* ایران - انگلستان، ساعت 13

تیم ملی بانوان

یکشنبه - 02/03/89:

* ایران - آرژانتین، ساعت 10

دوشنبه - 03/03/89:

* ایران - ارمنستان، ساعت 13



دو‌شنبه - 03/03/89:

* ایران - اسکاتلند، ساعت 19:30

سه‌شنبه - 04/03/89:

* ایران - کنگو، ساعت 10

چهارشنبه - 05/03/89:

* ایران - سوئیس، ساعت 19:30