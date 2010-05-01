بزرگترین تحقیق تاریخ برای تعقیب گردبادها

به گزارش خبرگزاری مهر، در راستای این پروژه تعدادی تجهیزات علمی در منطقه ای از آمریکا به نام Great Plains، منطقه ای که وقوع گردبادهای شدید و بزرگ در آن نسبت به هر جای دیگر زمین متداول تر است نصب خواهند شد. دانشمندان امیدوارند اطلاعات به دست آمده در این مطالعه بتواند توانایی هشدار و پیش بینی وقوع طوفانها را افزایش دهد.

بیش از صد دانشمند در این پروژه که تا اواسط ماه ژوئن ادامه دارد فعالیت خواهند داشت. به گفته "دیوید داول" یکی از دانشمندان مسئول در این پروژه، گردبادها در میان یکی از مخرب ترین رویدادهای اقلیمی بر روی زمین به شمار می روند و از این رو دانستن چگونگی شکل گیری این گردبادهای قدرتمند امری بسیار حیاتی و ضروری به شمار می رود.

طی این مطالعه بزرگ با عنوان پروژه Vortex2 از تعدادی رادارهای متحرک و دیگر تجهیزات حسگر آب و هوایی برای ساختن تصویری جامع و کامل از منطقه ای که گردبادها در آن شکل می گیرند، استفاده خواهد شد. دانشمندان معتقدند تغییرات شدید در شدت باد و حرارت در یک منطقه با وسعت چند مایل می تواند در عرض چند دقیقه منجر به شکل گیری گردباد شود.

اما با این حال تنها درصد کوچکی از طوفانهای قدرتمند بزرگ منجر به شکل گیری گردبادها می شوند و شبکه رصد استاندارد و رادارها از جمع آوری اطلاعات اقلیمی که منجر به شکل گیری گردبادها می شوند ناتوانند.

در حدود 10 رادار برای ردیابی سرعت باد گردبادها و محیطهای تحت تاثیر آنها به همراه 36 ایستگاه قابل حمل اقلیمی و بالن های مطالعاتی آب و هوایی در این پروژه مورد استفاده قرار خواهند گرفت. همچنین دانشمندان قصد دارند هواپیمای بدون سرنشینی را به منظور جمع آوری اطلاعات به لبه گردبادهای بزرگ ارسال کنند.

بر اساس گزارش بی بی سی، این مطالعه منطقه ای به وسعت هزار و 450 کیلومتر را تحت پوشش خود قرار خواهد داد و دانشمندان طی اجرای آن در جایی ثابت نبوده و به مدت 6 هفته در میان جاده ها به تعقیب گردبادهای بزرگ خواهند پرداخت. این پروژه 12 میلیون دلاری تحت حمایت مالی سازمان ملی علوم آمریکا قرار داشته و دانشمندانی از اروپا، کانادا، و استرالیا در آن حضور خواهند یافت.