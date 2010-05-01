طرح جذب حامی برای نوعروسان با قوت بیشتری انجام می شود

محمد رمضانی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: از آغاز اجرای طرح کوثر در گیلان از سال 88 تاکنون حامیان نو عروس ایتام بیش از 243 میلیون و 130 هزار ریال برای تامین بخشی از جهیزیه این نوعروسان پرداخت کرده اند.

وی ادامه داد: علاوه بر هدایای حامیان به نوعروسان سال گذشته هفت میلیارد و 190 میلیون ریال کمک هزینه ازدواج هم از سهم 20 درصد صدقات به یک هزار و 438 نوعروس پرداخت شده است.

معاون توسعه مشارکتهای مردمی کمیته امداد گیلان از پرداخت 33 میلیارد و 500 میلیون ریال صدقه در سال گذشته خبر داد و افزود: در حال حاضر بیش از 262 هزار و 831 نفر از مردم خیر گیلان مشترک صندوق صدقات این استان هستند.

وی یاد آورشد: پارسال شش هزار و 718 یتیم گیلانی تحت حمایت کمیته امداد در زمینه های تحصیلی از این صدقات بهره مند شدند.