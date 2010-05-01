دکتر پیروز ایزدی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره شخصیت علمی و ویژگیهای اخلاقی مرحوم دکتر حق شناس گفت: مرحوم دکتر حق شناس یکی از برجسته‌ترین زبانشناسان دوران ما به شمار می‌رفت. کتابهایی که ایشان در زمینه دانشگاهی تألیف کردند از کتابهای درسی مهم این حوزه است. در این میان به ویژه دو کتاب از ایشان به یادگار مانده که در زمانی که ما تحصیل می‌کردیم در این حوزه به عنوان منبع و مرجع درسی بود. این دو کتاب، کتاب "آواشناسی" و "تاریخ مختصر زبانشناسی" هستند.

مترجم تاریخ جنگها در ادامه خاطرنشان کرد: علاوه بر اینها ایشان در زمینه فرهنگ نویسی و به ویژه فرهنگ نویسی مدرن بسیار کوشا بودند. ایشان در این زمینه فرهنگ هزاره را منتشر کردند که نوآوری بزرگی در این زمینه به شمار می‌رفت. در این فرهنگ نکات علم زبانشناسی لحاظ شده است.

این پژوهشگر حوزه زبان‌شناسی تصریح کرد: این فرهنگ، فرهنگ جامعی است که بر اساس ملاکهای علمی تدوین شده است و بسیاری از نکات دستوری آن برای زبان‌آموزان قابل استفاده و بهره‌برداری است.

وی تصریح کرد: درگذشت وی ضایعه بزرگی است و در جامعه زبانشناسی بعید است که تا سالها چهره‌ای مانند ایشان ظهور کند که امیدوارم دانشجویان و شاگردان ایشان راه ایشان را ادامه دهند.

وی در ادامه با اشاره به سجایای اخلاقی دکتر حق شناس اظهار داشت: مرحوم دکتر حق شناس بسیار انسان پاک، با حسن نیت و مهربان بودند و هر کمکی که از دستشان بر می‎آمد برای دانشجویان انجام می‌دادند و رابطه عاطفی خوبی با دانشجویان برقرار می‌کردند. لذا ایشان هم در عرصه علمی و هم در عرصه اخلاقی زبانزد جامعه علمی بودند.