به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، احمد علیرضا بیگی صبح شنبه در نشست شورای آموزش و پرورش آذربایجان شرقی افزود: با ساماندهی نیروی انسانی و تخصصی کردن دبیران،‌ تجمیع دبیرستان های پراکنده و افزایش تعداد دبیرستان های نمونه و تیزهوشان در آذربایجان شرقی جایگاه استان از نظر تعداد قبولین در کنکور سراسری از رتبه 23 در سال 85 به رتبه 9 در سال گذشته ارتقا یافت.

وی با گرامیداشت هفته معلم تاکید کرد:باید عوامل موثر بر ارتقای جایگاه آذربایجان شرقی در کنکور سراسری به ویژه معلمانی که در این راستا نقش آفرینی کرده اند، مشخص و از آنان قدردانی شود.

استاندار آذربایجان شرقی اظهاراتی از این دست که افزایش مراکز و واحدهای دانشگاهی به ویژه دانشگاه پیام نور در ارتقای جایگاه آذربایجان شرقی در میزان قبولین کنکورسراسری موثر بوده است را نپذیرفت و گفت: دانشگاه پیام نور علاوه بر آذربایجان شرقی در استان های دیگر نیز ‌واحدهای خود را افزایش داده است.

وی تاکید کرد: نباید این موفقیت باارزش را با طرح مسایل انحرافی کوچک جلوه داد ولی مطالعه علمی تعداد قبول شدگان آذربایجان شرقی در دانشگاه های تراز اول می تواند اطلاعات خوبی برای تصمیم گیران دربرداشته باشد.

بیگی در بخش دیگری از سخنان خود تجلیل از معلمان در هفته معلم را فرصت مناسبی برای قدردانی از تلاش های جامعه بزرگ فرهنگبان دانست و گفت: هر اقدامی در مسیر تجلیل از معلمان صورت بگیرد اقدامی باارزش به شمار می رود.

وی اضافه کرد: در بین همه اقدامات،‌ نقش صداوسیما در تبیین جایگاه معلم به مراتب بااهیمت تر از دیگر اقدامات خواهد بود.

رئیس شورای آموزش و پرورش آذربایجان شرقی افزود: باید رسانه ملی با تولید و پخش محصولات مناسب در طول سال، شان و منزلت معلم را تبیین کند.

وی اظهار داشت: دولت طی سال های اخیر اقدامات خوبی در تامین نیازهای فرهنگیان انجام داده و بخش اعظمی از مطالبات این قشر را پرداخت کرده است.

بیگی همچنین در پاسخ به انتقاد عده ای درباره ناکارآمدی معیارهای انتخاب معلمان نمونه اظهار داشت: جامعه ایران جامعه‌ای ارزشی بوده و هر چقدر در انتخاب معلم نمونه، ارزش ها بیشتر مد نظر باشد مورد استقبال است.