سیدعلی آقازاده در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج افزود: شورای شهر کرج اختیارات لازم را به تناسب انتظارتی که از آن می رود، اختیار ندارد که این امر مانع از تحقق مدیریت متمرکز و واحد شهری در این کلانشهر شده است.

وی ادامه داد: شورای اسلامی شهر باید بتواند به همه زوایای مشکلات و و مسائل شهر از جمله خدمات، عمران، شهرسای و ... نظارات داشته باشد درحالیکه در حال حاضر این زمینه در کرج وجود ندارد که این امر مشکلاتی به همراه دارد و مانع از حل مشکلات قبلی می شود.

آقازاده اظهار داشت: همچنین شورا باید این اختیار را داشته باشد تا بتواند جلوی موازی کاری ها بگیرد و از این طریق به کاهش هزینه ها کمک کند درحالیکه عدم وجود زمینه های مورد نیاز در زمینه تحقق مدیریت واحد شهری مانع از این امر می شود.

وی عنوان کرد: انتظارت از شوراها بسیار زیاد است و بسیاری از شهروندان در زمینه همه مشکلات شهری، شورا و شهرداری را مقصر می دانند درحالیکه باید به یاد داشته باشیم که شورا به موازات انتظارات موجودی که از آن می رود، توان و اختیارات کافی ندارد و نمی تواند در همه مسائل به راحتی ورود کند.

آقازاده افزود: اگر قرار است نهاد شورا به بهترین نحو فعالیت کند و به وظایف خود عمل کند باید زمینه های لازم برای تحقق این امر فراهم شود نه اینکه تنها از شورا انتظار افزایش کارآیی داشته باشیم و به نیازهای آن در زمینه اصلاح قانون مربوطه بی توجهی کنیم.

وی خاطرنشان کرد: شورای اسلامی کلانشهر کرج اختیارات کافی ندارد که این امر هم برای خود این نهاد مشکلات و موانعی ایجاد می کند و هم مشکلاتی را برای شهرداری این کلانشهر به همراه دارد. البته شورای اسلامی کرج با وجود کمبودها و خلاها در مواردی بسیار مطلوب رفتار و حتی گاهی فراتر از وظایف عمل کرده اند که این امر بسیار قابل توجه است.

این مسئول اضافه کرد: متاسفانه قانون شوراها هنوز تغییر کافی پیدا نکرده و باید همه زمینه های لازم فراهم شود تا قوانینی که این نهادها بر اساس آن کار می کنند، به بهترین نحو اصلاح شود.