به گزارش خبرنگار مهر در قم، نمایش «یاگو» اقتباسی از نمایشنامه «اتللو» اثر جاودانۀ ویلیام شکسپیر است که نوع روایت و پایان‌بندی، آن را از «اتللو» مستثنی می‌کند و گروه اجرایی این نمایش سعی دارد تا در بازخوانی جدید خود از متن، تجربه‌ای تازه را به روی صحنه بیاورد.



در این نمایش هنرمندانی همچون محمد هانی عبدالمجید، ملیحه سادات بابایی و سید میثم موسوی به ایفای نقش پرداخته‌اند.نمایش «یاگو» در روزهای 12 و 13 اردیبهشت ماه در ساعت‌های 14 و 16 در خانۀ نمایش ادارۀ تئاتر تهران میزبان هنرمندان و هنردوستان خواهد بود.

