آمریکا می خواهد اعراب همیشه تحت "لطف اسرائیلی" باقی بمانند

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه الخلیج امارات امروز در مقاله ای نوشت: با نگاهی به موضعگیری های اخیر و آشکار مسئولان آمریکایی در خصوص تحولات منطقه و به ویژه در مورد درگیری عربی و اسرائیلی نمی توان به موضعگیری مثبتی از سوی کاخ سفید یا راه حلی که منجر به حل و فصل مسئله فلسطین شود، امیدوار بود.

به نوشته این روزنامه عرب زبان، سخنان " هیلاری کلینتون" در برابر کمیته صهیونیستی ایپک در آمریکا که دو روز پیش بیان کرد، نه تنها هشدارها درباره باور نکردن وجود اختلافات آمریکایی و اسرائیلی را افزایش می دهد بلکه این سخنان به جهان عرب تاکید کرد که واشنگتن در حمایت از اسرائیل ثبات بیشتری پیدا کرده هرچند که این روزها بروز اختلافات بین دو طرف مذکور درباره راهکارهای حل و فصل مسئله فلسطین شنیده می شود و همچنین بر این مسئله تاکید دارد که آمریکا در لحظات حساس به نفع مواضع اسرائیل تصمیم گیری می نماید هرچند که این تصمیمات به ضرر منافع آمریکا در منطقه رقم بخورد!

کلینتون درسخنان خود بشار اسد رئیس جمهوری سوریه را درباره ادعای موشک های اسکاد مورد تهدید قرار داد و گفت: بشار اسد تصمیماتی را اتخاذ می کند که صلح منطقه را تهدید می کند.

اما شاید یک شهروند عادی عربی از وزیر امورخارجه آمریکا این سوال را بپرسد که آیا مجهزکردن رژیم صهیونیستی به جدیدترین ابزار و آلات جنگی آمریکایی که قادر به حمل و پرتاب سلاح های هسته ای مانند هواپیماهای اف 16 هستند، تهدیدی برای صلح و ثبات منطقه خاورمیانه به شمار نمی رود و در حقیقت اعلام جنگ علیه همه کشورهای عربی نیست یا شاید غرب مثل همیشه می خواهد که عرب تحت لطف "اسرائیلی" باقی بماند و هیچ حقی هم درحمایت از خود ندارد.

الخلیج در ادامه این پرسش را مطرح می کند که آیا کلینتون که تظاهر به گریه می کند و مدعی نقض قطعنامه 1701 شورای امنیت سازمان ملل متحد می شود آیا به یاد نمی آورد که رژیم اسرائیل دهها قطعنامه بین المللی را هر روز و در طول 60 سال نقض می کند که از جمله آنها قطعنامه 1701 است.

الخلیج درپایان تاکید می کند: سیاست آمریکا عجیب است که بر دوگانگی معیار آن تاکید دارد و باید گفت که سیاست آمریکا درحال حاضر فاقد هرگونه معیار اخلاقی است.