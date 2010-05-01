مرتضی احمدی در گفتگو با خبرنگار مهر در مشهد با اشاره به اینکه نوروز آیین آغازین روز سال ایرانیان در شصت و چهارمین مجمع عمومی سازمان ملل متحد در چهارم اسفند سال 1388 با تصویب قطعنامه ای رسمیت جهانی یافت، افزود: به همین مناسبت انجمن عکاسان خراسان رضوی با همکاری کانون هنرمندان خراسان، اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی و بنیاد شهید و امورایثارگران خراسان رضوی مسابقه عکس نوروز را برگزار کرد.

مدیرعامل انجمن عکاسان خراسان رضوی گفت: از میان 659 اثر ارسالی از 70 عکاس از 18 شهرستان و 59 اثر راه یافته به نمایشگاه، عکسهای 28 عکاس در نگارخانه مجتمع فرهنگی هنری امام رضا (ع) به نمایش گذاشته خواهد شد.

لطفی خاطر نشان کرد: داوران مسابقه عکس نوروز مرتضی لطفی، فرامرز عامل بردبار و علی سیدی اسامی برندگان و جوایز مسابقه را تا پایان نمایشگاه اعلام خواهند کرد.

وی افزود: همچنین امروز شنبه یازدهم اردیبهشت ماه ساعت 17 و از یکشنبه 12 تا 16 اردیبهشت ماه صبح از ساعت 9 الی 12 و بعداز ظهر 16 الی 19 آثار منتخب در نگارخانه مجتمع فرهنگی هنری امام رضا(ع) واقع در بوستان پارک ملت مشهد در معرض دید عموم قرار خواهد گرفت.

