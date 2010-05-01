تکنولوژی آواتار به مریخ می رود

به گزارش خبرگزاری مهر، ناسا از این کارگردان هالیوودی برای ساختن دوربینهای سه بعدی کاوشگر مریخی جدید خود با نام "Curiosity" (کنجکاوی) کمک گرفته است. این سازمان در سال 2007 برنامه ساخت دوربینهای سه بعدی برای کاوشگرهای خود را به دلیل کمبود بودجه متوقف کرد.

این توقف باعث شد کامرون خود قدم پیش گذاشته و برای ساختن این دوربینها پیشنهادش را به ناسا اعلام کند. ناسا در ماه جاری اعلام کرد دو دوربین آخر از چهار دوربین کاوشگر را بدون مجهز بودن به توانایی سه بعدی ارسال کرده است. با این حال پس از ساخته شدن دوربینهای سه بعدی جدید، این دوربینها در زمان تستهای نهایی کاوشگر جایگزین دوربینهای قدیمی خواهند شد.

"مایکل مالین" محقق برتر پروژه دوربینهای سه بعدی Mastcam در کنفرانسی مطبوعاتی درباره این دوربینها گفت: "احیای زوم یا بزرگنمایی دوربینها، با وجود اینکه از فواید علمی متعددی برخوردار است اما گزینه ای علمی به شمار نمی رود. دوربینهای Mastcam با فاصله کانونی ثابت که اکنون برای نصب بر روی کاوشگر آماده هستند تقریبا قادر به انجام هر آنچه نیاز داریم خواهند بود اما آنها بر حسب تصاویری که قادر به ارسال به زمین هستند از نظر دامنه دید محدودیت دارند.

وی ادامه داد: "دوربینهای زوم سه بعدی Mastcam که کامرون برای ساخت آنها به ناسا کمک خواهد کرد تصاویری با کیفیت بسیار بالاتر را در اختیار دانشمندان قرار خواهد داد. با توانایی زوم این دوربین می توان سری تصاویر سینمایی را به صورت سه بعدی از سطح ماه به دست آوریم."

بسیاری از منتقدان بر این باورند فیلم سینمایی پرفروش آواتار یکی از پیچیده ترین فیلمهای سه بعدی است که تا به حال تولید شده است و اکنون کامرون قصد دارد با استفاده از ابزارهای مشابهی که در ساخت آن به کار گرفته، تکنولوژی فیلم آواتار را به مریخ بفرستد. ناسا قصد داشت کاوشگر نسل جدید خود را در مارچ سال 2009 به مریخ ارسال کند اما این پروژه به واسطه کمبودهای مالی به تعویق افتاد. با این همه ناسا بخشی از بودجه خود را برای تکمیل پروژه کامرون اختصاص داده است.

بر اساس گزارش ان بی سی، کاوشگر "Curiosity" پس از آغاز سفر خود به مریخ دوربینها و تجهیزات علمی و محیطی را به همراه خواهد برد تا بتواند به کشف نشانه های حیات در گذشته و حال مریخ بپردازد، این ماموریت در عین حال قدمی در راستای فرستادن انسان بر روی مریخ خواهد بود.