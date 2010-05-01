محمدجعفر یاحقی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به برنامه‌های مراسم مذکور گفت: این همایش با عنوان "فردوسی و زبان فارسی؛ اصفهان، توس و سیستان" به مناسبت 25 اردیبهشت (روز بزرگداشت فردوسی) و در سه شهر مشهد، اصفهان و زابل برگزار می‌شود.

مدیر قطب علمی فردوسی شناسی دانشگاه مشهد افزود: آغاز برنامه‌های این همایش با برگزاری مراسمی یکروزه از صبح تا شامگاه روز پنجشنبه 23 اردیبهشت و با همکاری دانشگاه اصفهان، قطب علمی تحقیق در متون علمی و عرفانی و بوستان‌سرای فردوسی و در دولت آباد اصفهان خواهد بود.

یاحقی اضافه کرد: صبح جمعه 24 اردیبهشت میهمانان این همایش به مشهد خواهند آمد و عصر جمعه برنامه ما در دانشگاه فردوسی آغاز می‌شود و چندین سخنرانی خواهیم داشت و این سخنرانی‌ها صبح شنبه 25 اردیبهشت هم ادامه دارد تا عصر که برنامه سنتی و نقالی در آرامگاه فردوسی در توس برگزار می‌شود.

مدیر عامل موسسه فرهنگسرای فردوسی گفت: سه روز بعد از این تاریخ در روز سه‌شنبه 28 اردیبهشت هم بعضی از میهمانان همایش راهی زابل می‌شوند و برنامه‌های همایش از صبح تا غروب در دانشگاه این شهر ادامه خواهد یافت.

به گفته وی علی رواقی، محمدحسین پاپلی یزدی، محمدرضا صرفی، مهدی نوریان (از اصفهان)، چنگیز مولایی، علی محمدی، محمدتقی راشد محصل، مهشید میرفخرایی، سعید حسام‌پور، ابراهیم قیصری و غلامعباس سعیدی از سخنرانان این همایش در مشهد خواهند بود.

یاحقی افزود: مجموعه مقالاتی که در این همایش ارائه می‌شوند و نیز کتابی که به همین مناسبت تدوین می‌شود، پس از برگزاری این همایش یک‌هفته‌ای چاپ خواهند شد.

قطب علمی فردوسی‌شناسی، موسسه فرهنگسرای فردوسی، فرهنگستان زبان و ادب فارسی، انجمن مفاخر استان خراسان رضوی و اداره‌کل ارشاد این استان در برگزاری این همایش یک هفته‌ای همکاری دارند.