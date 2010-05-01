به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر مرتضی ستاری پیشرفتهای حوزه ژنتیک را طی دو دهه اخیر قابل توجه خواند و گفت: با توجه به امکاناتی که از نظر آزمایشگاهی و عملیاتی در علم ژنتیک فراهم شده بسیاری از تجربیات به عرصه آزمون رسیده اند.

عضو هیئت علمی دانشکده علوم پزشکی دانشگاه تربیت مدرس افزود: با توجه به مقالات و پژوهشهای ارائه شده در علم ژنتیک این تلاش وجود دارد که هم راستای کشورهای پیشرفته حرکت کنیم.

ستاری، نبود بانکهای میکروبی را از مشکلات حوزه ژنتیک خواند و افزود: متاسفانه پژوهشگران در کشور با مشکل نبود بانکهای میکروبی و مواد اولیه استاندارد مواجه هستند که باید با تدابیر جدی این مسائل را حل نمود.

وی یاد آور شد: پژوهشگران ما در حال حاضر با مکاتبات خصوصی میکروبها را جهت آزمایش به دست می آورند چون مراکز بین المللی به دلیل تحریم ما از ارسال آنها به ایران خود داری می کنند.

ستاری تصریح کرد با فعال نمودن گروههایی که در حوزه میکروارگانیسمها کار می کنند می توانیم بانکهای میکروبی ایجاد نماییم.

عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس ادامه داد: با توجه به اشتیاق جوانان در حوزه ژنتیک ضعف چندانی در این حوزه نداریم.

ستاری با اشاره به برگزاری یازدهمین کنگره ژنتیک ایران که اول تا سوم خرداد در سالن همایشهای بین المللی دانشگاه شهید بهشتی برگزار می شود خاطر نشان کرد: برگزاری چنین کنگره هایی برای اطلاع رسانی آخرین یافته ها و ایجاد فضای تعامل بین متخصصان بسیار موثر خواهد بود.