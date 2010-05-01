اسدالله بیات در گفتگو با خبرنگار مهر در همدان اظهار داشت: در حال حاضر مدرسه ارامنه همدان و خانه کشیش این شهر به مرکز علمی ـ کاربردی میراث هگمتانه تبدیل شده است و رشته های معماری، هتل‌داری، جهانگردی در آن برگزار می شود.

بیات با بیان اینکه مرمت و بازسازی این بنا از سال 87 آغاز شده و در سال 88 به پایان رسیده است، افزود: در این مرکز 200 نفر در آزمون رشته‌های مذکور شرکت کرده و 15 نفر از آنها ثبت‌ نام کردند که رشته‌های هتل‌داری و جهانگردی با ادغام یکدیگر تشکیل می‌شود.

مرمت ساختمان های متعلق به ارامنه شهرستان همدان که در حریم تپه های تاریخی هگمتانه واقع شده اند انجام شده و با تملک یک کلیسای پروتستان، یک کلیسای ارتودکس، ساختمان مسکونی کشیش ها، مدرسه ارامنه و گورستان ارامنه در سال 79 ، این مجموعه در اختیار پایگاه پژوهشی هگمتانه قرار گرفت.

این مجموعه، زیربنایی حدود سه هزار متر مربع را در بر می گیرد و در بخش جنوب شرقی تپه های هگمتانه واقع شده است.

قدمت‌ آثار موجود در این مجموعه به دوران قاجاریه و اوایل پهلوی باز می گردد و در کلیه بناهای این مجموعه عملیات بام سازی، کف سازی، آواربرداری، تعمیر سطوح بدنه، احداث کانال رطوبتی و مرمت دیوارها انجام شده است.

سابقه حضور ارامنه در شهر همدان به دوران صفویه باز می گردد و هم اکنون آثار گوناگونی از ارامنه همدان در این شهر وجود دارد.

در سفرنامه‌ «جکسون»، سیاح غربی نیز به وجود محله ارامنه نشین در شهر همدان اشاره شده است.