اسدالله رجب در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج افزود: متاسفانه نهادهای بیمه گر به اهمیت نقش خود در تامین هزینه های آموزشی در خصوص بیماری دیابت توجه کافی ندارند و از این امر غافل شده اند که این مسئله مشکلاتی به همراه دارد.

وی ادامه داد: همه بیمه ها می توانند در این زمینه خدمات ارائه دهند که لازم است این امر در اسرع وقت توسط هر یک از بیمه هایی که توان کافی دارند، انجام شود و به این ترتیب از به وجود آمدن مشکلات جدید جلوگیری به عمل آید.

این مسئول بیان کرد: تحقق این امر از تحمیل بسیاری از هزینه ها جلوگیری می کند و هزینه های بسیار زیادی که صرف می شود را کاهش می دهد که این امر نشان می دهد پرداخت هزینه های آموزشی در زمینه دیابت از سوی بیمه گران توجیه اقتصادی نیز دارد.

رجب عنوان کرد: همه می دانیم که پیشگیری بهتر از درمان است و در این زمینه، بحثهای آموزشی از اهمیت فراوانی برخوردار است درحالیکه به این امر در کشور توجه چندانی نمی شود.

در صورت تداوم کم توجهی به بحثهای آموزشی، امکان افزایش آمار دیابت وجود دارد

وی خاطرنشان کرد: آمار ابتلا به دیابت در کشور ما بسیار بالا است و در صورت تداوم کم توجهی به بحثهای آموزشی در این خصوص، امکان افزایش این آمار نیز وجود دارد.

وی عنوان داشت: استرس، چاقی و فشار خون از عوامل موثر در افزایش احتمال ابتلا به دیابت است و شهروندان باید تا حد ممکن از این سه عامل و عوامل موثر دیگر دوری کنند. کاهش میزان استرس، داشتن رژیم غذایی مناسب و تحرک به میزان کافی از عاومل موثر در کاهش احتمال ابتلا به دیابت است و شهروندان باید به این امر توجه ویژه ای داشته باشد.

رجب یادآور شد: یکی از مهمترین عوامل موثر در افزایش آمار ابتلا به دیابت، تغذیه نامناسب و عادات غذایی غلط است که متاسفانه این امر در کشور ما بسیار پررنگ شده و ادامه دارد.