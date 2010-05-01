نگاه مصرفی در آموزش و پرورش تخریب کننده است

به گزارش خبرنگار مهر در همدان، عباس حسنی محتشم صبح شنبه در جمع مدیران با تسلیت سالروز شهادت شهید مطهری، افزود: هر جامعه‌ای که آموزش و پرورش و مدرسه را به عنوان محور عمده فعالیتهای خود در نظر بگیرد به موفقیت دست می‌یابد.

حسنی‌محتشم رویکرد جدید آموزش و پرورش کشور را متناسب با سیاست تحول بنیادین نظام آموزشی کشور دانست و افزود: مطالعات ابتدایی سیاست تحول بنیادین آموزش و پرورش از سال 66 آغاز شده اما بنا به دلایلی تاکنون مطرح نشده بود.

حسنی با بیان اینکه موضوع تغییر دوره نظام آموزشی با توجه به نقشه جامع علمی کشور مطرح شده، گفت: سه اصل مهارت، دانش و تربیت و نقشه راه و فلسفه تعلیم و تربیت جمهوری اسلامی ایران است.

وی خاطرنشان کرد: در رویکرد جدید آموزش و پرورش که از سال 90-91 اجرایی می‌ شود دوره ابتدایی شش ساله بوده و دوره راهنمایی نیز تغییر عنوان می‌ دهد.

حسنی محتشم با بیان اینکه انتخاب رشته تحصیلی در شیوه جدید به جای پایه اول متوسطه به پایه سوم دوره اول متوسطه یا سوم راهنمایی فعلی منتقل می‌شود، گفت: مقطع پیش‌دانشگاهی در سیستم آموزشی جدید وجود ندارد.

رئیس سازمان آموزش و پرورش استان همدان افزود: با نگاه جدید وزارتخانه از این به بعد پیش‌ دانشگاهی شبانه و بزرگسال وجود ندارد و فارغ‌التحصیلان دوره دبیرستان بدون کف معدل می‌توانند در پیش دانشگاهی روزانه ثبت‌ نام کنند.

رئیس سازمان آموزش و پرورش همدان با تأکید بر لزوم برخورداری از کانون دار‌القرآن در مدارس استان همدان افزود: از آنجایی که اکثر مدارس استان همدان در نوبت اول مستقر هستند باید از فضای خالی مدارس در نوبت دوم نیز برای فعالیتهای قرآنی استفاده شود.