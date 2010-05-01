علی اصغر یوسف نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه بحث اپراتور سوم یکی از موضوعات مهمی است که در کمیته مخابرات کمیسیون صنایع و معادن از قبل در دستور کار بوده است گفت: این پروژه از جنبه نظارتی در مورد شیوه انجام قانونی و اداری آن پیگیری می شود.

وی گفت: با قطعیت واگذاری پروژه اپراتور سوم تلفن همراه به شرکت تامین تله کام، کمیسیون صنایع و معادن این پروژه را رها نخواهد کرد و هفته آینده در جلسه ای از آخرین گزارش کمیته مخابرات در مورد این پروژه و چگونگی نظارت کمیسیون صنایع و معادن بعد از واگذاری مطلع خواهیم شد.

مخبر کمیسیون صنایع و معادن مجلس اضافه کرد: واگذاری شبکه سوم تلفن همراه کشور در راستای سیاستهای اصل 44 قانون اساسی شکل می گیرد و باید به گونه ای باشد که بتواند اهداف و قوانین بالادستی این اصل را تامین کند و منجر به گردش پولی، افزایش بهره وری، کاهش قیمت تمام شده و جذب سرمایه گذاری بخش خصوصی در داخل و خارج و انتقال تکنولوژی شود.

عضو کمیسیون ویژه اصل 44 مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه در این نوع واگذاریها تمام تلاش این است که واگذاری مالکیت، واگذاری سهام و واگذاری مدیریت با هم انجام گیرد ادامه داد: واگذاری پروژه اپراتور سوم تلفن همراه به تامین تله کام پایان کار نیست بلکه مرحله نظارت و پشتیبانی و پیگیری از این پروژه ملی از این پس آغاز می شود.

نماینده مردم ساری در مجلس خاطرنشان کرد: پرونده اپراتور سوم در کمیسیون صنایع و معادن و کمیسیون ویژه اصل 44 به نحو مطلوب بررسی می شود.

به گفته یوسف نژاد، استفاده از توان فنی مهندسی و بهره گیری از تجربیات دیگر کشورها از جمله اهدافی است که باید در این پروژه دنبال شود و مشارکت در سرمایه گذاری باید منجر به انتقال دانش فنی شود.

عضو کمیسیون ویژه اصل 44 قانون اساسی با بیان اینکه در بررسی این پروژه تاکنون مشکلات قانونی دیده نشده است ادامه داد: انتخاب بهره بردار سومین شبکه موبایل کشور بهتر بود که از طریق مزایده انجام می شد تا امکان انتخاب مجموعه های فنی و مالی برای مشارکت وجود داشت اما ترک تشریفات نیز یکی از مسیرهای قانونی است که در شرایط خاص قابل اجرا است.

به گزارش مهر، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات اوایل هفته گذشته پروانه اپراتور سوم تلفن همراه را که قرار است برای اولین بار سیمکارت های نسل سوم موبایل را عرضه کند برای شرکت تامین تله کام وابسته به سازمان تامین اجتماعی صادر کرد.

به گفته مسئولان تامین تله کام سیمکارتهای این اپراتور دهه فجر وارد بازار شود.