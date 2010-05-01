به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، تراب محمدی صبح شنبه در شورای صنایع دستی استان با اشاره به احیای صنایع دستی منسوخ شده آذربایجان شرقی گفت: در آغاز اجرای طرح احیای صنایع دستی منسوخ شده در استان، پنج رشته در اولویت بوده و نسبت به احیای آنها اقدام می شود.

وی با بیان اینکه 10 رشته صنایع دستی منسوخ شده شناسایی شده است، اظهار داشت: البته در نظر داریم رشته هایی که اشتغالزا هستند و ایجاد شغل می کنند را احیا کنیم.

محمدی اظهار داشت: احیای بعضی از رشته ها مانند قفل سازی به درد شرایط امروز نمی‌خورد به عنوان مثال این رشته دیگر کاربردی ندارد.

محمدی با اشاره به رشته میناکاری جواهرات سلطنتی گفت: در صورت احیا این رشته در شهر تبریز بی تردید هزار فرصت شغلی جدید ایجاد می شود و ما به دنبال رشته هایی مانند این هستیم.