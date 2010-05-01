۱۱ اردیبهشت ۱۳۸۹، ۱۱:۵۲

مسلمی نائینی به مهر خبر داد:

افزایش مقرری دانشجویان دکتری بورس خارج در انتظار تصمیم دولت

مدیرکل امور بورس و امور دانشجویان غیر ایرانی وزارت علوم از افزایش مقرری دانشجویان دکتری بورسیه داخل از نیمسال آتی تحصیلی خبر داد و گفت: مصوبه شورای مرکزی بورس وزارت علوم برای افزایش مقرری دانشجویان دکتری بورسیه خارج نیز به دولت ارسال شده است.

حسن مسلمی نائینی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این خبر گفت: با توجه به پیشنهادات دانشجویان و با توجه به اینکه چهار سال از آخرین افزایش مقرری دانشجویان دکتری بورس داخل می گذرد، شورای مرکزی بورس وزارت علوم تصویب کرد که مقرری دانشجویان بورسیه دکتری افزایش پیدا کند.

وی درباره میزان افزایش مقرری دانشجویان دکتری بورسیه داخل و زمان اجرایی شدن آن گفت: پیش بینی می شود از نیمسال اول سال تحصیلی 90 - 89 مقرری دانشجویان دکتری بورسیه داخل حداقل 20 درصد افزایش پیدا کند.

مدیرکل بورس و امور دانشجویان غیر ایرانی وزارت علوم افزود: تا کنون دانشجویان دکتری بورسیه داخل به اندازه مربی پایه یک سال 84 مقرری دریافت می کردند که از زمان اجرایی شدن مصوبه شورای مرکزی بورس به اندازه مربی پایه یک سال 88 مقرری دریافت خواهند گرفت.

مسلمی نائینی درباره افزایش مقرری دانشجویان دکتری بورسیه خارج از کشور نیز به مهر گفت: بر اساس نظرخواهی از دانشجویان و دریافت نظرات رایزنهای علمی و با توجه به بررسیهای کارشناسان درباره مقرری دانشجویان دکتری بورسیه خارج از کشور نیز جمع بندی بر این شد تا مقرری این دانشجویان نیز از 20 تا 40 درصد افزایش پیدا کند.

وی خاطرنشان کرد: افزایش مقرری دانشجویان دکتری بورسیه خارج از کشور به تصویب شورای مرکزی بورس وزارت علوم رسیده و مصوبه این شورا برای تصویب به هیئت دولت ارسال شده است.

