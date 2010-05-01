به گزارش خبرنگار مهر در قم، مسئول واحد هنرهای تصویری حوزه هنری قم صبح‌ شنبه در گفتگو با خبرنگاران اظهار داشت: این کانون با هدف جذب نیروهای جوان علاقه‌مند و مستعد در زمینه فعالیت‌های سینمایی راه‌اندازی خواهد شد.



روح‌الله داوری ادامه داد: این کانون با شعار «تماشا – تفکر و تحلیل – تولید» همزمان با راه‌اندازی بانک طرح، ایده و فیلم‌نامه اقدام به راه‌اندازی بانک اطلاعات هنرمندان، نخبگان و علاقه‌مندان سینما جهت فعالیت در رشته‌های مختلف کارگردانی، تصویربرداری، طراحی صحنه، طراحی لباس، فیلم‌نامه نویسی، بازیگری، صدابرداری، گریم، دستیاری کارگردان، مدیریت تولید، منشی گری صحنه، آهنگ‌سازی سینما، گرافیک سینما(طراحی تیتراژ) کرده است.



وی تصریح کرد: واحد هنرهای تصویری حوزه هنری قم از طرح و فیلم‌نامه‌هایی که در راستای اهداف عالیه حوزه هنری باشد در زمینۀ تولید حمایت خواهد کرد.داوری گفت: علاقه‌مندان برای کسب اطلاعات بیشتر و تکمیل فرم مربوطه می‌توانند به حوزه هنری قم مراجعه و یا با شماره تلفن 7747700 - 0251 تماس بگیرند.

